YA NOS habían advertido de que las guerras modernas, ese oxímoron, serían televisadas, o poco menos, y que había ejércitos que empotraban periodistas en sus filas, hace ya años, incluso décadas (¿siglos? Julio César, por ejemplo, retransmitiendo sus propias batallas). La transparencia del dolor es noticiable, sí, conviene conocer la muerte por dentro, también la valentía, desde luego, el arrojo de muchos, pero finalmente una guerra es el síntoma de algunos fracasos, de algunas averías, de un profundo retroceso.

Esta guerra en Ucrania se transmite a golpe de teléfono móvil y de ordenador portátil. La tecnología es hoy más individual, y, mientras no fallen las redes, ese dolor entra casi directamente desde los labios de cualquier ciudadano, en el vientre del metro, en un sótano, o a cielo abierto. Esta filmación de la guerra, lejos de la profesionalidad de las cámaras, capaces de dar más pulcras imágenes, y más organizadas, resulta sin embargo brutalmente realista.

Hoy la extensión del brazo, el móvil que nerviosamente graba la catástrofe y la envía a todas partes del mundo, ofrece periodismo de primera: la mirada doméstica, las verdades de lo pequeño y lo íntimo, las vidas desvalidas. Móviles que habrán grabado fiestas y bodas, y cumpleaños, y viajes, y besos, ahora grabando en vivo tanta muerte. Esa continuidad extraña de la ventana de la cocina desde la que se enfoca un tanque destripado. Ese documento en el que una mujer aparta los vidrios rotos mientras musita el himno: quizás haya una olla al fuego con el desayuno, mientras el mundo alrededor se cae a pedazos. En todos estos fragmentos de realidad, o más bien de apocalipsis, sí que vemos el monstruo de la guerra. Sin filtros, esta vez. Nos están contando la guerra los que huyen desesperados, los que se ocultan de las bombas, nos están narrando el dolor de historias singulares: ese relato que no es el de las posiciones oficiales, el de los despachos y los comunicados.

Si no fuera porque hay tantas cámaras contándolo, tantos móviles y tantas webcam ofreciendo fragmentos que construyen el mosaico de la tragedia, quizás no creeríamos que en apenas unos días, unas horas, se puede retroceder tanto en el tiempo. Esta guerra nos habla a nosotros, nos interpela. La levedad de esta época se puede pagar muy cara. Volvemos a hablar de la democracia, a la que quizás dimos por hecha. Hay gente que no se inmuta con estas cosas, creen que basta con proteger su entorno inmediato, sus localismos adobados de cortedad de miras, creen que hay demasiados discursos sobre la necesidad de defender la democracia. Eso que parece que corresponde siempre a los otros. Pues estos son los resultados. Demasiada desorientación, demasiada falta de sustancia. Exceso de guerras culturales. Hay algo profundamente enfermizo, un potencial de autodestrucción que deriva de la polarización social, del odio estúpido y primario, y de ahí al auge de la ignorancia y del populismo sólo hay un paso. Estamos desnortados.

Nadie sabe a dónde nos conducirá esta guerra. Si miramos hacia el siglo XX, que, ahítos como estamos de superflua y falsa modernidad, nos parece la Prehistoria, comprobaremos que hay demasiadas coincidencias. Peligrosas coincidencias. Nunca den por ganado el futuro. Siempre hay alguien dispuesto a regresar. Como corresponde a un tiempo veloz que ha olvidado las bondades de la lentitud, todo es ya un vértigo de civilización, hoy se puede envejecer de golpe, no ya décadas, sino incluso siglos. Quizás este grave asunto nos enseñe, si logramos salir de él, que debemos reconducir ya el viaje de esta sociedad. Y nuestra relación con la tecnología. Hay mucho que reconstruir, mucho que defender, y no pocas estupideces que olvidar.