Tarde de tenis

EL TENIS me resulta ajeno, pero veo tenis. En realidad, he practicado muy pocos deportes, por mi manifiesta incapacidad para hacerlo, y en eso soy tan vulgar como la mayoría: viví una infancia de fútbol. Ahora, consciente de que el ejercicio es muy necesario, no me he echado en los brazos del ‘running’, como llaman modernamente al correr. Sé que en la palabra inglesa, por lo visto, se encierra una especie de filosofía, de forma de vida, y en la palabra española, tal vez no: quisiera saber por qué. Lo que hago es andar, a poder ser sin rumbo fijo. Los médicos dicen que hay que andar con cierta intensidad, no viendo escaparates, pero me suelo olvidar. ¡Hay tanta intensidad por ahí! Vivimos en un mundo demasiado intenso. Lo ideal es andar mucho y no pensar en nada, como decía ayer Manuel Vicent. A menudo pensamos mucho y no andamos nada. Ahí empieza lo malo.

A las tres de la tarde del domingo (ayer, o sea) me puse a ver el encontronazo entre Nadal y Djokovic, aunque el tenis me resulte ajeno. Acostumbro a ver las finales del Roland Garros, como Nadal acostumbra a ganarlas. Ya sé que no es lo mismo. Pero algo es algo. A las tres me serví una ración de ensalada, con la familia, y miré de reojo esa pista de arcilla naranja, que me produce un subidón, no sé por qué. Parece ser que el color naranja abre el apetito. Siempre pienso que el tenis en tierra es el tenis fetén, pero no tengo ni idea. Wimbledon me encanta igualmente, con su verde y su morado, también relajantes, pero no comprendo el porqué del mal estado de las pistas. ¿Dónde están los jardineros de Londres? ¿Acaso el ‘brexit’ va a mejorar eso? Johnson debería pronunciarse. El All England Club parece elitista, pero tal vez sea un lugar muy transitado. Lo digo por la hierba.

Nadal ganó con contundencia, incluso demasiada. No veo estos partidos como una exaltación del deporte patrio, sino como una lucha individual, donde el tesón y ¿debería decir resiliencia? se ponen a prueba. Soy un espectador habitual del ciclismo, como he escrito varias veces aquí, que me parece un deporte brutal, aunque con vistas. El tenis me resulta también sólo apto para grandes especialistas, no ya por aquello de dirigir bien las bolas, que, como dice el clásico, quitan las telarañas a las esquinas (no hay telarañas, son muy pulcros), sino por esos mandobles que ahora caracterizan a este deporte. Fuerza y precisión combinadas, una quimera absoluta para mí.

Lo peculiar del tenis está en que toda la intensidad se vuelca en el pequeño territorio de la pista, entre sólo dos personas (a veces cuatro, de acuerdo). No hay escapatoria. No ves paisajes, ni desarrollas la filosofía de un ‘runner’, pero la pista es un campo oculto de líneas láser que uno debe aprender a descubrir para no morir. Djokovic, ayer, no logró casi nunca encontrar el laberinto de líneas. Parecía concentradísimo, pero es fácil imaginar que la presión del juego, en tan breve espacio, le oprimía brutalmente. Se rio alguna vez. Nadal siempre juega como si fuera el último partido de su vida. Como si, de hecho, la vida le fuera en ello. Su expresión no admite gestos para la galería, todo va enfocado al objetivo de la victoria. Acabé cansadísimo, como me pasa siempre que veo finales así. Ya en los postres, alcé mi copa.