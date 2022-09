Tareas para el otoño de un rey

LA CORONACIÓN y el funeral encajan como un puzle perfecto. El realizador de la monarquía elige imágenes de varias localizaciones, separadas un buen número de kilómetros. Pero pronto irán convergiendo en Londres, en Westminster, finalmente en Windsor, donde el poder y la historia se unen a la tierra. Mientras el cuerpo de la reina viaja hacia Edimburgo, el nuevo rey se ajusta a la agenda y va al Parlamento, pasando por Buckingham, una casa ahora más vacía, y lo hace recorriendo las calles emblemáticas, pues el rey debe ser visto por sus súbditos (o como ahora se llamen). También debe ser visto el coche funerario de la reina difunta, lento en las calles nobles, flanqueado por caballos. Todo debe ser mostrado, porque de otra forma los símbolos no tendrían sentido.

Pero más allá de lo que hay que ver, está lo que permanece intramuros. En fin, tienen derecho a la vida familiar que, en ocasiones, trascendió incluso más de lo que parecía sensato. Y esos asuntos, aunque perduran, han sido arrasados por esta galerna mediática: coronación y funeral, en estricta conjunción. Los símbolos no pueden fallar y la gente no ha fallado tampoco, aunque, leo, hay una mezcla de emoción y morbo inevitable. También es un espectáculo, no puede dejar de serlo, como Isabel II sabía muy bien, desde el día remoto de su propia coronación. La representación del poder debe verse y, en cierto modo, este abigarrado y sentido adiós ayuda a olvidar momentos peores, no tan lejanos, sirve para hacer poco menos que ‘tábula rasa’ de errores que en otro tiempo parecieron imperdonables. Un paréntesis solemne que recuerda una gloria ya pasada, pero sanador, tanto que muchos han asumido sin preguntarse nada más que eran parte de la Gran familia, lo que da idea del enorme poder de encantamiento de esta magia antigua.

Todo bien, por tanto, mientras dure el duelo y el triunfo. Carlos III se enfrenta, y seguro que lo sabe muy bien, a un legado que no puede superar, pero que, como fuente de inspiración, tal vez no sirva para un necesario cambio histórico. La historia se detiene en Isabel II. Es un dique demasiado potente, el final del bosque, el muro del castillo. Lo que en ella parecía cierto, la teatralización del poder que alcanzaba la perfección de lo creíble, se convierte ahora en herencia envenenada, porque ya no se dan las características que permitían a la audiencia dar por cierto el decorado, aceptar el vuelo de los ángeles empujados por poleas, creer que de las manos de la reina brotaba de verdad la gloria que debería mantenerse inmutable.

No. Carlos III es un rey de carne y hueso, sin posibilidad aparente de transfigurarse en un icono pop, pero tal vez eso juegue a su favor, si sabe hacerlo. Quizás tenga que rebajar unos grados la épica y la gloria, reconocer que la nostalgia ya no es lo que era. Su gira por el mundo, por lo que fueron posesiones, le dará algunas claves, que conoce de sobra. Tiene la oportunidad de construir una modernidad al tiempo que rebaja el espectáculo medieval. Es arriesgado, pero no creo que haya tanto sentimiento de pérdida. La realidad muestra no sólo el fin del imperio, sino el error de seguir enfrascados en el espléndido aislamiento. Una lucha extraña por mantener esa rara pureza, que alimentó un pasado de héroes y de tumbas, y que se cierra ahora quizás para siempre sobre la última lápida regia, que algunos tocarán, esperando un improbable milagro del otoño.