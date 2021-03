LA TECNOLOGÍA no tiene, seguramente, culpa de nada. Pero a través de ella se filtra hoy todo lo bueno y todo lo malo. No matemos al mensajero, ni creamos que las herramientas de comunicación contemporáneas, algunas realmente extraordinarias (y que nos han ayudado en esta pandemia), son las culpables de algunas de las cosas poco edificantes que nos pasan. Somos nosotros, claro es, quienes escribimos los mensajes, y, ay, también quienes los leemos: incluso con fervor.

La tecnología, internet y todo lo que la red implica, puede significar una revolución, como la imprenta en su día. Pero recuerden que pasaron siglos antes de que los libros impresos se generalizaran. Antes de que empezaran a formar parte de las bibliotecas particulares de las personas de la clase media, o de las bibliotecas circulantes del siglo XVIII, los libros eran caros, escasos, y, por otro lado, mucha gente no sabía leer.

Hoy, en cambio, con su peaje comercial, con la entrega de datos y todo lo demás a lo que de una u otra forma nos invitan, digámoslo así, las redes y la tecnología están al alcance de mucha gente, lo cual asegura que el mensaje, cualquier mensaje, se disemine con facilidad. Pero parece que eso no está contribuyendo a una mejora de las cosas, algo a lo que sí contribuyeron y contribuyen los libros, sino, en general, a un crecimiento de la superficialidad, el maniqueísmo y, no pocas veces, el odio.

Como se suele decir, algo va mal: pero no es la tecnología. ¿Somos nosotros? Todo depende del ser humano, salvo que la naturaleza decida lo contrario. Tenemos que desprendernos de la tiranía de lo inmediato y de esa pueril necesidad de las recompensas, inmediatas también. Los egos se cuecen en esa salsa, pero, bien mirado, sólo somos gotas en un inmenso océano.

Twitter, que cumple quince años, no es para ponerse estupendo. Tengo la convicción de que, desde que se convirtió en una herramienta para el uso de los políticos, y no sólo Trump, la calidad de la política se ha derrumbado muchos enteros. Y la del pensamiento en general. No parece el mejor instrumento para la reflexión, aunque sí resulta ideal para este tiempo de frases publicitarias.

Es verdad que las redes están al alcance de todos, pero resulta obvio que sólo unos pocos gozan de auténtica capacidad de influencia. De ahí que esa sensación de herramienta popular es sólo relativa. De nuevo me viene a la cabeza Trump, qué remedio, pero abundan ejemplos de todas las tendencias, especialmente los que vienen de aquellos que creen que el pensamiento y la ideología se pueden coser o empaquetar con unas cuantas frases más o menos oportunas. No es así, por supuesto.

El pensamiento no suele descansar en unas pocas simplicidades. Una frase, o un tuit, puede ser un hallazgo feliz, como lo es un eslogan, pero me temo que hace falta algo más para construir pensamientos sólidos. La sociedad está siendo minusvalorada cuando se le entregan píldoras emocionales, en lugar de construcciones intelectuales un poco más acabadas. Por no hablar del nuevo autoritarismo, mal que bien disimulado, el dogmatismo abrumador y el control de la corrección política.

Soy un entusiasta defensor de la tecnología. No creo que se pueda ser negacionista del progreso, como lo fue Thomas Hardy, que temía al ferrocarril y adoraba las iglesias románicas (que son, desde luego, adorables). Ya que se llevan las frases con pinta de eslogan, tengo una: tecnología, sí. Pero no así.