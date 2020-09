ESPAÑA estaba a la cola de Europa en materia de teletrabajo, pues no llegaba a un 10 % antes de la pandemia, y rondó el 30 % durante el período de confinamiento. Ahora nos dicen que el trabajo a distancia ha llegado para quedarse, y ciertamente es una alternativa que tiene sus ventajas. Indudablemente, puede generar nuevos puestos laborales, e incluso favorecer políticas de conciliación que echamos en falta, como denunciábamos el sábado.

Algunos estudios incluso dicen que incrementa el rendimiento del trabajador, y hasta que favorece el cuidado del medio ambiente, al evitar desplazamientos. No son pocos quienes, de poder hacerlo, optarían por esta modalidad, por razones personales, familiares y, en tiempos de pandemia, incluso sanitarias.

Pero el teletrabajo también tiene sus detractores y sus desventajas, pues incentiva el aislamiento humano, dificulta las sinergias que se pueden generar entre los compañeros, puede ocasionar estados de ansiedad y depresión, e incluso propiciar una vida sedentaria y deshumanizada. El modelo, asimismo, podría conducir a abusos tanto por parte de los empleadores, como de los asalariados.

Ahora se pretende regular por ley esta modalidad. No será fácil si no logra satisfacer a todas las partes involucradas, o si no se consigue un equilibrio entre los objetivos y posibilidades de las empresas y administraciones, y los derechos y variadas circunstancias de los trabajadores.

No hay más que echar un ojo a ciertos países cercanos con mayor tradición de teletrabajo que nosotros, como Suiza, Francia, Alemania o Austria, para reconocer la necesidad de leyes específicas, convenios colectivos, y acuerdos entre empresarios y trabajadores que regulen y legalicen estas condiciones y fórmulas de trabajo a distancia. Estaremos atentos a la redacción final de la correspondiente ley en España; pero, por lo que hemos visto hasta ahora, y a la luz de las concesiones que por una y otra parte se están dando, parece que finalmente alcanzaremos, apenas, unas líneas muy generales que sólo mostrarán meros acuerdos de intenciones entre las partes implicadas.

Es lógico, porque los gastos con los que ha de correr la empresa o la administración implicada, los sistemas de vigilancia y control del empleado, e incluso la elección de teletrabajar, debe ser acordada y consensuada en el seno de los comités de empresa, y con la opinión directa de los trabajadores, que son quienes mejor conocen las circunstancias y los objetivos de sus ámbitos laborales. En todo caso, no se puede permitir un vacío legal que dé lugar a abusos ni por parte de empleadores, ni de trabajadores.

Con todo, una legislación excesivamente estricta podría incluso interpretarse como disuasoria para una modalidad laboral que, como decimos, puede crear muchos y nuevos puestos de trabajo, así como facilitar la vida y la conciliación familiar a millones de personas.