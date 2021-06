Tempo de desgaste

Xa dará igual que o Goberno español conceda ou non os indultos aos independentistas cataláns condenados. Xa ten a súa dose de desgaste: desgaste por anuncialos, desgaste se os concede e desgaste se non os concede (tería rectificado pola presión dos patriotas españois, dirían) e moito máis desgaste se os concede e o Tribunal Supremo os revoca. O desgaste é o importante. Así, entre unha crise fronteiriza (con conversacións previas do líder da oposición co goberno marroquí -para poñerse de acordo?- sobre a presenza en España do presidente do Sahara no exilio) e os intentos de entendemento cos independentistas, sen esquecer os pactos con filoetarras para soster un goberno social-comunista, é posíbel pasar por enriba dos avances na loita contra a pandemia (pese a que poderían presumir do labor de gobernos autonómicos que eles dirixen) e esquecerse por completo dos plans de recuperación económica e dos continuos acordos entre patronal e sindicatos, propiciados por unha ministra comunista, como gusta de repetir a extrema dereita, nunha sorte de involuntaria publicidade indirecta.

Pouco importa que, na polémica sobre os posíbeis indultos, se sucedan as opinións hipócritas de quen indultaron sen problemas a xente condenada por rebelión militar ou por delitos que poden considerarse terrorismo de Estado (incluíndo as sorprendentes opinións dalgúns indultados). Esas pasan por ser cousas do pasado. O importante para eles é manter o clima de crispación, que xa deu froitos electorais importantes nas eleccións autonómicas de Madrid. Crispación e acoso contra este goberno que eles consideran ilexítimo, e crispación tamén no conflito catalán, que esa é a alternativa para Cataluña que parecen defender certos patriotas españois, para o que, curiosamente, contan coa colaboración dunha parte dos patriotas cataláns amantes do clásico e catastrófico criterio de canto peor, mellor, e que están dispostos a crucificar como traidores a calquera político independentista que trate de rebaixar a tensión (Puigdemont sábeo por experiencia propia e non dubidará en que Aragonés teña a mesma experiencia, se considera que non mantén alto o nivel de esixencia).

A oposición parece ter presa por chegar ao desgaste total do Goberno, quizais pensando que, se chega antes a fin da pandemia e os fondos europeos para comezar a recuperación económica, a esquerda (polo menos os socialistas) podería rematar comodamente a lexislatura e afrontar con optimismo as próximas eleccións. Pola súa parte, os partidos do Goberno confían en poder aguantar esta treboada dos indultos -e quen sabe cantas treboadas máis nestes dous anos longos- xustamente para que a superación da pandemia e a recuperación económica lles asegure a continuidade.

Pero nada é seguro nun panorama político inestábel, onde as maiorías parlamentarias hai que traballalas a diario e onde calquera erro pode custar caro (véxanse, por exemplo, as consecuencias do efecto bolboreta da rocambolesca moción de censura en Murcia) ou calquera vicisitude non controlábel (desde novas rabechas de Mohamed VI até novos fallos nas subministracións de vacinas ou novas demoras na posta en marcha dos fondos europeos) pode botar por terra as mellores expectativas. Claro que vicisitudes non controlábeis tamén poden afectarlle á oposición: aí está esa historia interminábel da corrupción que, de vez en cando, vai descubrindo novos capítulos que salpican ao presente desde o pasado non liquidado.

Xosé A. Gaciño