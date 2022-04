Tiempo de destrucción

QUIZÁS los discursos de Zelenski a los Parlamentos, a las instituciones, terminen editados, como un memorial de la desgracia, como un aviso para navegantes, como un libro que consultar cuando apriete la tribulación. Habrá, claro, un cierto método (es actor), tendrá asesores, y sin duda domina el escenario. Lejos su papel actual de la comedia a la que estaba acostumbrado, pero vivimos también una guerra mediática y es bueno contar con armas para defenderse en ella. No son pocos los que se aprovechan de la falsificación de la Historia, casi una constante hoy en día.

Zelenski habla a cada país de su propia historia, de sus momentos trágicos. Raro será el país que no tenga ese dolor, en algún tiempo no tan lejano. La mención a Gernika estaba en el camino de la dignidad que merecen los pueblos mártires, y tocaba fibra, sin duda, porque las imágenes están ahí, muy tangibles, forman parte de nuestra memoria más amarga.

Como este es un tiempo de imágenes, más que de palabras, todos los medios se han volcado en recordar aquellas más de tres horas de bombardeo: ahí está, en internet, ese blanco y negro de los escombros y los muertos (ametrallados), el blanco y negro de los edificios humeantes. Ahí está aquel horror. Eran las cuatro en punto de la tarde de un 26 de abril de 1937. Un día de mercado. Gernika se constituyó de inmediato en un símbolo, como ahora, quizás Mariúpol. Como Bucha. Como otros lugares. Demasiados lugares.

Pablo Picasso llevó después esa tragedia al lienzo, otro símbolo también para la llegada de la democracia a este país: el cuadro, en absoluto secreto, volvió a España en 1981. Picasso, en su relativo aislamiento artístico, había leído las crónicas del periodista y militar George Steer para The Times, y también para The New York Times. Este relato del ataque escrito por Steer, que contaba con el testimonio de muchos testigos directos, inspiró definitivamente a Picasso, mucho más que la prensa francesa, y, sin duda, se encuentra en el origen del lienzo más famoso del pintor, un símbolo también del sufrimiento, del dolor que producen las guerras. En aquellos días, por cierto, se hizo correr el bulo de que los propios vascos habían provocado los incendios, que el bombardeo no había existido. ¿Les suena de algo?

La falsificación de la Historia siempre ha estado ahí. Pero en estos tiempos que corren, aunque la diseminación de la propaganda es más fácil a través de las herramientas de la tecnología, y a veces se diría que hay no pocos dispuestos a aceptar cualquier simpleza, también la propia tecnología proporciona más claridad y más certezas, si se usa con honestidad. El periodismo libre está devolviendo la fuerza a esta profesión imprescindible. Porque necesitamos narradores independientes sobre el terreno (algunos han muerto), y necesitamos recordar que no cualquier cosa es periodismo.

Ver las ciudades reducidas a escombros en Ucrania y contemplar las imágenes históricas del paisaje desolado de Gernika produce hoy un extraño escalofrío: viene a confirmarnos que el paso del tiempo no asegura siempre una mejora, no nos previene automáticamente de la barbarie. Si algún día lo creímos, estábamos equivocados. Repetimos los paisajes de la tragedia. Porque siempre hay alguien dispuesto a reeditar un tiempo de destrucción.