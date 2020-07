Tiempos de cólera, un país sin ética

CÓLERA política. No de virus, pues este sigue estando. No se ha ido. Y ya sabemos cuál es el grado de autorresponsabilidad del españolito de a pie, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Me refiero a esa otra cólera que ha ahogado y anestesiado la ejemplaridad y la capacidad crítica. La misma que desde la hipocresía y el cinismo ha hecho un daño institucional a España, aunque ¿a alguien importa en verdad las instituciones de este país? Y aunque ahora la coreografía pasa por defenestrar a Juan Carlos de Borbón, cabeza mayor para salvar la del hijo, y donde se dice que la Justicia es ejemplar, pero ojo, es la Justicia suiza la que está actuando de momento, todo parece seguir los hilos y las marionetas que algunos escriben.

Tanto preservar la imagen y la privacidad mientras el sainete se centraba en las andanzas y desandanzas de otras casas reales, aquí se miró hacia otro lado siempre. Hubo una censura voluntaria y amnésica donde se permitió todo y no se publicó nada. ¿Dejación de funciones? Quién lo sabe, pero se perdonaba o se paraba todo tipo de diatriba moral o crítica hacia una institución. Luego los partidos de Gobierno y principales de la oposición siempre han consentido, callado o parado. Lo último lo estamos viendo en frenar unas absurdas y siempre inconsistentes comisiones de investigación políticas que no sirven para nada, en España, no así en otros países.

Durante décadas se balbuceaban en la siempre cortesana y maledicente Madrid negocios, comisiones, amoríos y desamoríos varios, mientras la campechanía calculada embriagaba a una plebe gozosa del espectáculo y de la música de la cabra. Hoy que se hablan de donaciones que nadie se cree, nadie regala nada por nada, o de comisiones de no se sabe qué tampoco, algunos a la sombra han hecho negocios donde otros han intermediado o llevado su tajada. O eso parece y eso se ha permitido. Luego todos se rasgan las vestiduras. O acusan a otros de mentir, o de difamar mientras se hacían contratos y fundaciones, con o sin beneficiarios en paraísos fiscales.

No entramos en ello. Entramos en lo que es y ha de ser la honestidad y la ejemplaridad, la transparencia, pero la de verdad, no la que censura, dosifica y se ampara en el velo de la privacidad. ¿Dónde están o han estado algunos personajes en el confinamiento? Pero me temo que esto a los españoles, deseosos de la carnaza y la media tarde de Telecinco, ya poco les importa entre Ponces varios y famoseos de medio pelo.

España ha dejado de ser ejemplar. Y lleva décadas haciéndolo. Cientos y cientos de procesos judiciales abiertos frente a políticos y empresarios que han utilizados los contactos y las comisiones de aquellos y todo queda en agua de borrajas, algún exministro en la cárcel, algún expresidente autonómico, otros como en Cataluña, son honorables e intocables, algún yerno de la realeza, folclóricas varias, y aquí paz, vino y rosas.

Un país sin ética, que vive de la ayuda y la subvención, de la charanga y la pandereta, de comprar voluntades y adeptos tiene un grave problema. Hace cinco años se les llenaba la boca con una palabra a sus políticos: “la regeneración”. Bien, ya sabemos de que va todo esto. Ahora para salvar una corona, otra, hay que cargar las culpas en el anterior. O en la planta de arriba como se dice coloquialmente y orquestar viajes de media hora para sacar fotos por diecisiete comunidades e ir unos segundos a las tres mil viviendas de Sevilla mientras se silencia todo lo demás. Mal camino y peores asesoramientos. Tiempos de silencio, como Martín Santos y su espléndida novela en medio de la cólera política.