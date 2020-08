Tiempos revueltos

DESGRACIADAMENTE, siguen los tiempos de la ocurrencia. Se improvisa y al tiempo se frivoliza. Un presidente es aplaudido por sus ministros escenificando de nuevo la Breda de los Países Bajos, con un Sánchez aparentemente pletórico con su Brabante millonaria de la Unión Europea, pero sin leer la letra pequeña de esos millones que tardarán en llegar a España y que no saldrán gratis. Por su parte, nos enteramos que no había consejo asesor de los gurús de la desescalada. Era Simón, el magnífico, el que se alegra lapsus linguae de evitar un problema al no venir o caer la pérfida Albión en la infesta o quizás infausta España vírica. Al tiempo que la ocurrente pero endeble intelectualmente presidenta de la comunidad de Madrid vuelve a la carga con su cartilla covid, toda vez que le descubrieron un día que la d de covid no era por diciembre, con o sin hoteles sarasolianos y sin que nadie cuelgue ya en las webs contratos de ida y vuelta. Pero ya la ocurrencia estrambótica máxima en el circo de vanidades en que se ha despeñado definitivamente la política española, se lleva la palma la propuesta de moción de censura de Vox. No hay comentarios. No vale la pena perder el tiempo.

Nunca tan fácil se lo han puesto a un Gobierno sin pulso, sin ideas, sin identidad y que hace del dicho y del desdicho santo y seña de su gobierno día tras día. No es que haya debilidad de plateamientos o pensamientos, firmeza o criterio, es que de todo ello se adolece de un modo contumaz y del que no hay constricción ni acto de enmienda mínima. Y nunca como hasta hoy hemos tenido la oposición menos ambiciosa, sin idea incluso desideologizada y henchida por el sectarismo pero sin una sola propuesta. Ni una en todos estos meses. Es lo que hay.

Tirios y troyanos se merecen a partes iguales en la fiesta o mascletá democrática de la palabra hueca, la media verdad y la escenografía orquestada al milímetro. Solo nadan en esta agua turbia y revuelta el sempiterno y sedicente nacionalismo que hace caja, blinda sus privilegios y foros, recupera competencias y alcanza otras nuevas.