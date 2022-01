DEBO confesar, no sin pudor, que desde hace muchas décadas mantengo una afectuosa amistad con Titivillus, el curioso diablillo descubierto allá por el siglo XIII enredando en los scriptorium medievales. Él me reveló como verdaderas cuantas leyendas circulan por el mundo de la escritura sobre su existencia, excepto que trabaje para Satanás. Lo niega una y otra vez, aunque resulte difícil de creer. Es cierto su afán por confundir a los copistas, por robar palabras a los monjes predicadores y por inducir a error a los pensadores inventando para ellos vocablos desafortunados.

Titivillus ha evolucionado con los siglos y, además de vestir a la moda de cada tiempo, ahora ocupa su eternidad enredando por las redacciones de los medios de comunicación, de las editoriales e, incluso, desde los años noventa se divierte ayudando en las confusiones a los políticos y, por añadidura, a la sociedad que los cree. Como tiene una especial preferencia por los conservadores, asegura ser el padre de aquella famosa frase de José María Aznar: “España va bien”, cuando el país inflaba la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido produjo tantas ruinas empresariales, familiares y tanto desempleo.

También Titivillus se siente muy orgulloso de haber creado el concepto de postverdad, tan usado por las mesnadas de Mariano Rajoy y aceptado en un tiempo récord por la RAE. Ahora olvidado, fue muy útil para justificar mentira tras mentira como, por ejemplo, los beneficios sociales de las reformas laboral, económica y educativa, que aún padecemos. Ya ven, hacer de la mentira una virtud será eternamente una deuda que deberemos a mi amigo el diablillo.

Ahora me cuesta creer que Titivillus haya podido confundir a Núñez Feijóo, sin embargo ese invento perverso del “toque de no queda” ha de llevar su firma maligna. Nadie como él para usar el verbo “quedar = quietud” con una negación “no quedar = moverse”. La contradicción es evidente, se pretende el aislamiento ciudadano invitándolo a desplazarse, a trajinar... Envié a Titivillus un wasap preguntándole por esta duda pero el muy diabólico aún no me ha contestado. Sólo me deseó un 2022 pleno de confusiones lingüísticas. Y políticas.