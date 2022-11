Toda una vida

en unos tiempos en que algunos sectores de nuestra sociedad occidental tienden a alejar la idea de un matrimonio para toda la vida, ha ofrecido a Dios su último suspiro una mujer que se dedicó a Él y a los hermanos con alma, vida y corazón a lo largo de más de 70 años. Era de Burres (Arzúa), y su nombre en religión era María Luísa. Entró en este Monasterio en el año 1948 junto a su prima Sor Mª Victoria, otra paisana suya, cuando tenía quince años. La llegada de estas dos jóvenes significó entonces un aire de esperanza para el Monasterio.

Da la impresión de que debió gozar de adecuada enseñanza en casa, en la escuela y en la parroquia, pues no ha sido la única de su familia en dar una respuesta fiel al Señor. Uno de sus hermanos -Enrique Camino Furelos- recibió la Ordenación Sacerdotal en el año 1962, y sirvió como sacerdote a algunas parroquias, culminando su andadura en Perbes (Miño, Coruña). A poco de entrar yo como capellán de este Monasterio (año 1993), el puesto de priora pasó de Sor Mª Victoria a Sor Mª Luisa. Ambas tuvieron además el cometido de acoger a quien llegaba al antiguo torno; y, como prioras, de tomar decisiones cuando no se encontraba en casa la Madre Abadesa. Yo que, como hombre nacido a la orilla del mar, considero que los de puerto de mar suelen cantar muy bien, no puedo menos que reconocer que estas dos mujeres, nacidas en el interior, han deleitado a los que participaban en los actos litúrgicos con la delicadeza y buen estilo de los cantos que entonaban. En lo tocante a María Luísa, me he quedado con la idea de la seguridad con que desarrollaba su cometido: no recuerdo ninguna vez en la que se haya equivocado. A todo esto, he de añadir que hasta ha sido una buena enferma. El Señor, a pesar de haberla acompañado durante varios años, en los que ha permanecido encamada, no le ha ahorrado sufrimientos. Cierto que ha estado muy cuidada por sus hermanas benedictinas y por alguna persona más que ayuda en este cometido. Todas ellas e incluso yo mismo mantendremos la imagen de esa mujer que nunca se quejaba y que, mientras pudo, ha mantenido la sonrisa, para ofrecerla a quien iba a visitarla: incluso de enferma era muy “riquiña”.

Esperamos que el Señor la haya acogido. Nosotros le ofreceremos al Padre de todos mañana (D. m.) a las 15.45 horas (cuatro menos cuarto) el funeral de entierro por su eterno descanso, y seguidamente le daremos cristiana sepultura en el cementerio del Monasterio de San Pelayo, el Monasterio de Antealtares. Que el Señor le dé su paz y su descanso y que la llene de gozo por toda la eternidad.