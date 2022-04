Todas caladas, paga a Xunta

AÍ ven o Maio cuberto de flores e fastos das nosas Letras. Todas contentas e revoltas en celebracións máis ou menos institucionalizadas: libreiras, editoras, escritoras, CCG RAG e, como non, a S. X. de Cultura e a D. X. de Política Lingüística. Contentas e caladas. Non vaia a ser...

Mentres tanto, o PP segue na súa, atentando contra a lingua, contra a cultura e contra a literatura galega, que son tres patas da nosa identidade. Da historia mellor xa nin falar... Caladas todas, que non se saiba nada!

A Xunta ven de eliminar, por primeira vez na historia da autonomía, a obriga de mercar o 25% de libros en galego para as bibliotecas, mentres se decreta a obrigatoriedade de comprar o 50% do fondo en castelán. Pero non queda aí a disposición, senón que lle abre a porta espalancada a total exclusión da lingua galega, ao permitirlle aos concellos que a compra de libros en español poida chegar ao 100% do total.

As bibliotecas debían de ser centros produtores de información para favorecer procesos de democratización cultural, como espazos de formación e puntos de encontro cultural. Así o dispón a Lei de Bibliotecas de Galiza aprobada no ano 2012, precisamente co actual secretario xeral de Cultura á fronte.

Aprobar aprobouse, pero, como tantas outras leis do PP, nunca chegaron a desenvolverse pois unha cousa é a letra do DOG e outra diferente é o programa político da dereita española. Unha cousa é a propaganda e outra diferente a acción de goberno.

A política cultural de Núñez Feixóo e os seus, vai moi ben por onde eles queren. Desde a súa chegada á Xunta pecharon 46 bibliotecas públicas. Aínda máis alarmante é a perda do persoal que traballaba nestas bibliotecas. Un exemplo, desde o 2018 ao 2019 pasaron as prazas de bibliotecarias de 558 a 546.

Con 8,95 euros por habitante, nin medio libro, o investimento da Xunta en bibliotecas é un dos menores de todo o Estado.

Menos mal que a deputada do BNG Mercedes Queixas levantou a voz... Aínda que semella que ninguén quixera escoitala.

Imos todas de festa. Caladas! Paga a Xunta.