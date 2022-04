¿Todo en venta?

LOS PASOS, ya fatigados de contemplar el Partenón, en Londres, por las grandes salas del British Museum, nos llevaron a la rotonda que bajo la cúpula de cristal de Foster convirtieron en lugar de descanso con cafeterías: el jardín exterminado. Allí les explicaba cómo no solo habían comprado el icono de la identidad griega, sino que a través de este “amuleto” Grecia había conquistado culturalmente a los británicos, idólatras monetarios.

Tomamos un refresco mientras contemplábamos el gran diseño de lo que en un tiempo fuera sala de lectura de la biblioteca nacional, donde Karl Marx estudió y escribió El capital, el libro fundamental donde pretendía demostrar su teoría económica y que cambió la faz del planeta. Muchos creyeron con fe casi ciega en esas y otras letras y supuso el establecimiento de sociedades tiránicas: cualquier disidencia era segada por la hoz, aplastada por el martillo. Millones de muertos, torturados, exiliados, dan triste cuenta de ello. El barbudo filósofo que vivía gracias al apoyo de un capitalista, su amigo Engels, no podía imaginar que un día la sala en donde pasó tantas horas, hoy espacio expositivo, iba a convertirse en objeto de devoción.

Pero menos podría pensar que alrededor iban a llenarlo de tiendas de recuerdos, quincalla cultural que prodiga la difusión de lo engendrado por las tripas del museo, pues, sobre todo, se embolsan las monedas de cuantos visitantes se acercan. Es cultural, pero es negocio: Marx rodeado por el capital. En este país que es un claro y evidente híbrido entre oligarquía y democracia, una de las más estables y antiguas del mundo moderno, surgió el pensamiento marxista y ahora es ahogado por las libras y otras divisas.

Hablando con un financiero en una nocturna fiesta, a la que no vino Boris Johnson -¡qué pena!- me contaba cómo, puesto que el Reino Unido apenas produce nada y se ha convertido en una economía de servicios, se concentra en las finanzas, ya que lo que más ahí generan es smart people, gente despierta que inventa o hace ciencia, tecnología o económicas triquiñuelas. Otra cosa es la situación que nos espera por los problemas de la ucrania guerra, que a nadie beneficia. Esperemos que el dólar no explote por la deuda que con China desde hace tantos años lleva... En Rusia hablamos de otra pelea. Parece que más que las balas, serán las finanzas quienes pinchen el furor de la violencia, cuando el hambre llega o la morosidad aprieta, como ocurrió con Alemania en la primera y mundial guerra.

En la National Gallery de Edimburgo también comprobé algo parecido, señal de nuestra época. En una de las salas en que antes podía tomarse asiento en confortable contemplación de sus maravillosos cuadros había ahora un tenderete con venta de objetos varios. Mammón, el dios de nuestra época, nos gobierna.