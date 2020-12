PUEDE que no todo sea mentira, como dicen los de Cuatro, pero todo es ficción, o casi todo. Basta con que pase por el filtro colorista de las pantallas, donde la realidad se construye con materiales de la imaginación y escombros de la vida cotidiana. La realidad real es casi una quimera, porque el ser humano necesita su relato, su historia, su argumento y su idea del mundo.

La seguridad de que todo puede reducirse a una mirada simple y maniquea, es también una ficción, pues en esa descarnada simplicidad se halla una de las grandes mentiras contemporáneas: se le dice a la plebe que ha sido engañada y que debe volver al catecismo de las cuatro verdades absolutas, despreciando a sabios a filósofos, que todo lo enredan. Hay gente promocionando la ignorancia como una forma de salvación.

El ser humano necesita la red protectora de las palabras, el relato que nos envuelve y nos protege. Lo que acontece es que algunos se han apropiado del relato, quieren construir los guiones a su gusto y decidir los finales (eso siempre), pero la humanidad tiene espíritu creativo y no quiere que le den la historia hecha.

Leo estos días sobre el cabreo de la corona británica con la serie de Netflix, ya saben. Hablamos mucho de todo esto, lo sé. Son más bien rumores, creo, nadie se ha expresado abiertamente, corre la especie de que hay una incomodidad con ese relato de la monarquía. Quieren que pongan ‘Esto es una ficción’ antes de cada capítulo, por si no nos enteramos de que es una ficción y, por tanto, una manera de construir la realidad. Ya, de momento, indica cómo está el patio. Estamos haciendo cosas del pasado, y algunas de ellas chirriarían incluso en el pasado. Hay que ver qué tonterías: tener que anotar si algo es verdad o mentira, tener que advertir esto y aquello, tener que señalar que todo es ficción, cuando ya sabemos que todo es ficción, pero siempre, claro, la que conviene a cada uno.

Churchill, magníficamente interpretado, ya no estaba aquí para quejarse, pero no olvidemos que en la serie quema el retrato que le habían regalado los Comunes. Se vio en él demasiado humano. Decadente y herido por la flecha de la edad. El cuadro envejecía ante sus ojos, pero esa decadencia pictórica no lo convertiría en un Dorian Gray, porque sabía que la supuesta belleza del poder y la gloria también se le escapaba entre los dedos.

Viendo ‘The Crown’, parece que los monarcas británicos han descubierto un relato que no reconocen, quizás porque desde dentro del cuadro es más difícil reconocerse. Como en las biografías, deberían hacer una serie autorizada, y esa sería su verdad. Pero, inevitablemente, también sería una ficción.

Encuentro esta interpretación elegante y creíble, no importa lo demás. La Historia es lo que se cuenta, el relato, no lo que pudo ser, porque no estábamos allí para verlo ni para escucharlo. La supuesta realidad real del gobierno de Boris Johnson, o la pobre novela de terror del ‘brexit’, tiene una calidad muy inferior. Es un relato de ficción que no está a la altura de esa condición indispensable de los artistas: si algo no es verdad, que al menos esté bien contado. Como Churchill con su retrato, a veces no nos gusta contemplar cómo nos pintan otros. Mucho menos, si tienen algo de razón.