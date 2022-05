Todo eso es malo

HAY un momento raro en el que la política se va haciendo exterior a los ciudadanos. Como un envoltorio, que envuelve el paso de los días. Se producen hechos que forman parte del gran espectáculo mediático, donde los contenidos sobran, tal es el vértigo, tal es la olla en ebullición. Pasan cosas, pero el ciudadano va a lo suyo, su despertador, su viaje al trabajo (al precio del combustible), sus leves horas de asueto, con suerte, en los bordes del día. Y volver a empezar. Y mirar la tele y decir: “ah, sí, eso”. Y pasar página.

La distancia entre la política y la gente es siempre peligrosa. Cuando la retórica gana a los hechos, o los moldea, para que quepan en el horno que todo lo cuece. La exposición mediática es tal que hay más capas que en una cebolla. Nunca se llega del todo a la cosa, sólo se merodea sobre ella. Este es uno de los males de nuestro tiempo: merodear en exceso, crear demasiada narrativa, alimentar, en fin, el relato infinito que nos mantiene entretenidos.

Digo esto porque no parece haber un momento para la calma. El vértigo se ha instalado como una forma de vida, se necesitan golpes de efecto a cada paso, una cosa borra a la otra, una capa se superpone sobre la otra. Tienes la sensación de que hay mucha gente hablando. Y no sólo es el parloteo de Twitter. Hace tiempo que sabemos que el ruido (y la furia) nos está destruyendo. No nos escuchamos, porque, cuando uno habla, apenas escucha. El exceso de relatos provoca un choque de argumentos, frases que colisionan en el cielo mediático y producen un caos semántico. Nos movemos en ese caos como quien lo haría en una sopa densa, con los sintagmas a medio cocer, con algunos fragmentos de realidad errantes como tropezones. Es pesado alimentarse con algo tan indigesto cada día.

Pero lo grave es que la vida normal va por otro lado. Las dificultades de la cesta de la compra, definitivamente salida de madre. La imposibilidad de parar las guerras, pero también el alza de los precios. Es normal que el ciudadano se vaya agazapando en la guarida de la vida doméstica, en las distancias de lo banal, en la realidad inventada del fútbol, otro planeta. Es normal que la gente contemple los hechos de la política cada vez de una manera más esquiva, como un relato ajeno, como una historia que no le pertenece. Como quien habla de extraterrestres, en no pocas ocasiones.

Todo eso es malo. La política se ha ido instalando en las pantallas como un generador de historias, algunas surrealistas. Todas vertiginosas. Los asuntos del espionaje, por ejemplo, han aterrizado sobre la gente como un relato extraño y adictivo, como siempre fueron estas historias. Cualquiera sabe que los espías siempre estuvieron ahí, de múltiples formas, y lo seguirán estando. Pero el ciudadano lo contempla como el resultado de un mundo en tensión al que no quiere pertenecer, aunque no le quede otra, como el resultado de las luchas de poder.

Es importante que la política se desprenda de tantas capas de retórica, del barniz que luce en lo mediático. Es importante que no produzca tanto relato externo, porque el ciudadano, en lugar de involucrarse en él, lo contempla como un espectáculo. La política pierde cuando es sujeto de sí misma, argumento único, personaje principal. Todo va mal cuando la gente cree que su vida es una cosa y eso que sale todos los días en los noticiarios, otra.