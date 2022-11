¿Debería alguien pedir disculpas por la campaña de Transición Ecológica para fomentar el ahorro energético? El spot firmado por del ministerio que dirige Teresa Ribera es, como mínimo, de dudoso gusto. En él, unos actores que comparten sus malos hábitos con la calefacción o el lavavajillas simulan una reunión de alcohólicos con un mensaje final: “de malgastar también se sale’. Un símil que no gusta a las personas que sufren problemas con el alcohol, ni a las familias que no pueden encender el radiador mientras el presidente vuela en Falcon. Todos somos ‘derrochólicos’, insiste el anuncio. Pues no. Unos, más que otros.

¿Crisis de Gobierno a la vista tras el vídeo de la tragedia en la valla de Melilla? Nuevo contratiempo para Pedro Sánchez. Y esta vez no viene de fuera en forma de crisis energética o inflación ni puede culpar a Putin. El problema está en casa y se llama Fernando Grande-Marlaska, contra las cuerdas por las imágenes de la tragedia donde fallecieron 23 migrantes. Varios diputados de la Comisión de Interior entienden que hubo muertos en zona de control nacional, lo que contradiría la versión del ministro. PP y ERC piden su dimisión. ¿Hasta cuándo resistirá?

¿Cuándo se acabará el vandalismo en el compostelano Parque de Ramírez? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.