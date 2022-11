Tom Borrow, solista del “Concierto nº 3, en Re m.Op. 30”, de S.Rachmaninov/ Escola Berenguela

El pianista israelí Tom Borrow, será solista con la “RFG” del “Concierto nº 3, en Re m. Op 30”, de S.Rachmaninov dirigido por Paul Daniel, en el Teatro Afundación de Vigo-20´00h.-, para repetir mañana en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, ofreciendo una presentación previa en la sesión “Conversando con...19, 45”, con el director de la orquesta, Paul Daniel. Un programa que incluye también “Fairtale Poem”, de Sofya Gubaidulina y la “Sinfonía nº 9, en Mi b M.Op 70”, de Dmitri Shostakovich. El joven pianista comenzó a cimentar su carrera profesional, tras sustituir a Kathia Buniatishvili, en una serie de doce conciertos con la “O.F. de Israel”, interpretando el “Concierto en Sol “, de M.Ravel. Sus primeros maestros habían sido Michal Talh, en el Conservatorio de Giventayim, y Tomer Lev, en la Escuela Buchmann Mehta, de Tel Aviv. Fue asesorado en sus años de formación por Murray Perahia, asistiendo a masters de Richard Goode, Menahem Pressler, Sir Andrew Schiff, Christoph Eschenbach y Tatiana Zelikman. Entre sus galardones, destaca en “Maurice M.Clairmont” y su amplia colaboración, le llevó a ser solista con formaciones señeras del ámbito internacional, desde la O. de Cleveland, a la O. Sta Cecilia, la O.F. Checa, la O. Capitolle de Toulouse, la O.C. Inglesa, entre la que se incluyen alguna de nuestro país.

Segei Rachmaninov en este “Concierto para piano nº 3, en Re m. Op. 30”, obra de plenitud en su desbordante post-romanticismo, consagrado en el concierto para el teclado que le precedió, confirmando la absoluta fe en los recursos que manejaba, en años en los que las músicas de mayor prestancia, apostaban por distintos horizontes. No era su caso, y esta obra resulta un definitivo planteamiento de intenciones, que a la altura de finales de 1909, rendirá a los entusiastas aficionados con el autor como protagonista y bajo la dirección de Walter Damrosh, en esa etapa neoyorquina, consiguiendo ampliar con creces la plantilla orquestal. Un “Allegro non tanto”, que se decide por un destilado quintaesenciado de la impregnación ortodoxa, aspecto que encontraremos en otras obras suyas. El juego de continuas modulaciones, presume el verdadero atractivo, en las que el teclado se reserva la palabra final, gracias a los acordes alternados por ambas manos. La “candeza”, reafirma la dificultad de ejecución, cara a un diluido “decrescendo”.

Un “Intermezzo” que no desdice la pura inspiración- título en reclamo para la sesión en cartel-, cuidado melodismo, tan apreciado por el autor, a veces en exceso, y que en este movimiento, depende en mayor grado de los motivos musicales ofrecidos por la orquesta, en diálogo logrado con el solista de piano, en otras apetecibles variaciones, recuperando detalles expresivos procedentes del primer movimiento. Destaca en medio, el “Poco più mosso”, un desafiante estilo de “scherzo” en beneficio del piano, en línea directa al tiempo “Alla breve”, dominado por la pujanza rítmica y el dominio del solista en el ámbito del registro agudo. El sentido cíclico se convierte en hilo conductor, resumiendo el tratamiento conjunto del concierto, obra intensa, de poderío sonoro, marcado por la directrices del piano, a mayor gloria del compositor.

Sofya Gubaidulina- “Fairtale Poem” (Cuento de hadas), 1971-, ganadora del “BBVA Fronteras del Conocimiento” (2017), para una artista marcada por un aura casi icónica, en su enlazamiento con una sensibilidad casi mística. Una reafirmación que se ubica como fuerza impulsora de creatividad, en momentos de zozobra. La “ONE”, le dedicó un especial “Carta Blanca”, en la que destacaron un par de conciertos sinfónicos: el destinado para flauta “The Deceitful Face of Hope and Despair”- solista Sharon Bezaly- y este “Fairtale Poem”, además de “Hour of the Soul” y otro en continuidad con “In tempus praessens” con Anne-Sophie Mutter, además de “Stimmen...vertummen”. Conocida es la anécdota de su encuentro con Shostakovich, que desde sus comienzos, veló por su futuro, en un momento que rozaba el rechazo y el ostracismo.

Shostakovich y Prokofiev, fueron primordiales en su trayectoria artística. Aparecieron cuando estudiaba el nivel medio y superior, en años no especialmente fáciles, y menos para una joven como ella, necesitada de una mano amiga. Había sido precisamente Shostakovich, quien le confiase la seguridad de proseguir en aquella supuesta línea equivocada y será el tiempo en el que nos encontremos con obras afirmativas como esta obra, o “Rumor y silencio”, Luz y oscuridad”, “Puntos, líneas y zigzags- clarinete bajo y piano- o Jardín de alegría y tristeza”, además de “La hora del alma”. Veníamos de años de referencia, en los que se había manejado desde las garantías de la tonalidad, con un manifiesto sentido del ritmo y un analítico manejo de la polifonía, para proseguir en el ámbito de las expansiones tímbricas y tanteos en el serialismo.

Dmtri Shostakovich con la “Sinfonía nº 9, en Mi m. M. Op. 70”, finales de 1994, año de terrores y espantos y en el que aceptaba la urgencia de encontrar un buen texto al que añadir partes para coro y orquesta, incluyendo solistas. La sinfonía tendrá su estreno en la entonces Leningrado, en noviembre de 1945, aunque en definitiva no resulte una obra grandilocuente en lo relativo a extensión y contenido, consecuencia de un trabajo meditativo y austero, a partir de apuntes esquemáticos para cada movimiento. El primero, breve y de apenas cinco minutos-contrapuesto a la larga extensión de primeros tiempo de sinfonías anteriores-, manifiesto por ese sentido de un humor críptico y sencillo, propuesto en un primer tema posiblemente emparentado con una sinfonía anterior.

El “Moderato”, se presenta como lírico y de atractiva belleza, dependiente de su ansiada sencillez, destacando en especial momentos aislados, que ayudan a imaginar su perfecto dominio en las formas camerísticas, en especial en los cuartetos de cuerdas. Será el clarinete quien nos ponga en materia, secundado por el chelo y el contrabajo, en unísono. Sutilezas plagadas de matices armónicos y cromáticos, en una especie de “intermezzo”, de los movimientos primero y tercero. Tres movimientos, para el final, en un encadenamiento claramente expresivo y aspecto de la influencia que persiste de la sinfonía anterior. Un “scherzo” obsesivo y no muy extenso, seña de identidad de la obra, para ceder a un “Largo” igualmente breve, nacido como puro contraste, y poco acorde con el resto de los movimientos de la obra. El recitativo de fagot y los episodios de los cobres, puro dramatismo, deja razones para el “Final” claramente satírico, virtud y persistencia de sus permanentes manías obsesivas.

La Escola Berenguela nos invita a un concierto de alumnos en su sede y abierto al público-19´30-, reanudando actividades que comenzarán chelistas con piezas escogidas. Marta de Soto, elige el “Estudio nº 1”, de A.Piatti, quien lograría una importante carrera y con la ventaja de ser hijo de otro ilustre como Antonio Piatti, tras culminar sus estudios en el Conservatorio de Milán. Valentina Lema, seguirá con un “Rigodón”, en sus modismos barroco, un detalle de Henry Purcell. Antía González, se acerca a una curiosidad en forma de entretenido estudio, de H.Bailly: “Long, long, ago”. Valentina y Antía, completan con la canción “El laberinto de Babilonia. El guitarrista Gabriel Porto, opta por “Himno a Galicia”, para seguir el pianista Arturo Martín, con el “Gran vals brillante en Mi b M. Op.18” de F.Chopin, la más vienesa de sus piezas y que pertenece precisamente al período en el que vivía en la capital austríaca; pieza en siete temas dispuestos en cinco secciones. También el “Preludio y fuga, en Re M. BWV 850”, de “El clave bien temperado” (Das wohltemperiterte Klavier),de Johann Sebastian Bach.

Arturo Martín, con la profesora Eriko Ishimoto, toman una pieza por descubrir, un “Divertimento” del que fue autor Daniel Steibelt, músico que se formó con Johann Kimberger y que logró un éxito notable con la ópera “Romeo y Julieta”, estrenada en el mítico Teatro Feydeau, en 1793 y cuya obra señera, sería el “Concierto para piano nº 3, en Mi b.”, por su conocido “Rondó”. Irene Maside, destacará por la “Miniatura rústica para flauta”, de Sigtenhorts Meyer, compositor de la escuela holandesa y profundo conocedor de la obra de Jan Pieterszoon Sweelinck. La chelista Marta Soto, en compañía de Eriko Ishimito, entrarán en el clasicismo genuino, en concreto por el Primer movimiento del “Concierto para violonchelo y orquesta nº 1”, de Franz Joseph Haydn, el padre de la sinfonía y en una transcripción propicia. La pianista Gabriela Piñeiro, vuelve a Johann Sebastian Bach, de nuevo con “El clave bien temperado” y en concreto por el “Preludio y fuga en Re M. BWV 874”, perteneciente al segundo libro, un tiempo que los entusiastas identifican con un estado de ánimo de alegría.