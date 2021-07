Trabajo de politólogos

QUIERO imaginarme que los politólogos españoles habrán dedicado muchas horas a analizar la singularidad del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Cuando se formó, supongo, les sorprendería mucho que fuera Pablo Iglesias, el que iba a ser vicepresidente segundo, quien se adelantara a la hora de hacer públicos nombres y carteras de una parte del ejecutivo. Eran ocurrencias del exlíder de UP, pensarían sus colegas politólogos, y no entrarían en más debate pese a que echaba por tierra una de las reglas más claras de la democracia (ya no digamos de los regímenes totalitarios) de que es el presidente quien nombra a su Gobierno, tal y como figura en nuestra Constitución. Eso a Iglesias, permítase el término, se la sudaba.

Con la reestructuración, más de lo mismo; si no quieres una taza, taza y media, debieron de pensar en Podemos cuando Sánchez planteó que había que mover fichas. Eso no va con nosotras, le responderían al unísono Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarre (¿por este orden?) toda vez que los otros dos miembros del Consejo de Ministro, Manuel Castells y Alberto Garzón, ni están ni se les espera. Ellas y ellos no forman parte de ese juego.

Los politólogos intentarán sacar conclusiones para explicar lo inexplicable a sus lectores, a sus familias y amigos y, sobre todo, a los alumnos... aquellos que todavía se dediquen a la docencia. Que se acometa tamaña remodelación y no se toque a cuatro de los ministros (dos ministras y dos ministros) más inútiles del Gobierno por ser la cuota de Podemos demuestra en manos de quien estamos. Y para eso no hay justificación política posible. antón trabanca