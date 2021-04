LO normal es que el dedo señale a la luna y el tonto mire al dedo. Pues no, se han cambiado las tornas. El dedo tramposo señala la falsedad de la luna y nadie mira al dedo para intentar descubrir la verdad, se queda con el mensaje malévolo que han escrito en el satélite. Así, por evitar que nos tomen por tontos, caemos en las redes de las falacias. Y los tahúres van ganando terreno en la vida pública de manera desmesurada tras darle la vuelta a la tradición.

Desde que Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones en Madrid, basándose en la falsa necesidad de evitar una moción de censura, como había sucedido en Murcia, me puse a descuartizar el dedo de sus propuestas. Cuando ella apareció en escena yo tuve claros sus juegos mentirosos pero me equivoqué al darles la categoría de ocurrencias propias de una lideresa inconsistente. No, detrás de sus boutades hay una estrategia estudiada, consistente y, en las más de las ocasiones, malévola y articulada sobre la base de falsedades premeditadas. A eso los politólogos, mirando a la luna, lo llaman tumpismo, cuando en verdad es pura, dura y vieja desfachatez.

Miren el paradigmático caso de Toni Cantó. El dedo de la trampa era la falsificación de su empadronamiento. Los de Díaz Ayuso han conseguido que todo el mundo mire a la luna donde se ve a la oposición jugando contra el actor para apartarlo de la vida política por medio de los tribunales, como si fuera una pieza valiosa. Además, han convertido su actuación fullera en una queja contra la norma, tildándola de injusta.

Otra marrullería electoral inmediata. Los malos resultados de vacunación en la comunidad de Madrid son evidentes. Isabel levanta el dedo y desde la luna miente achacando al Gobierno del país falta de vacunas. Al fallarle los datos de la realidad, se le ocurre proponer que las grandes empresas compren y vacunen a sus empleados. Nadie mira al dedo de la ilegalidad, del concierto europeo, simplemente se empecinan en discutir sobre la idoneidad de la impracticable ocurrencia.

Hoy ha comenzado oficialmente la campaña electoral madrileña, sin embargo me temo que mucha ciudadanía ya lleva semanas mirando a la luna que señala el dedo tramposo.