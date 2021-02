Transformar ou recuperar, esa é a cuestión

Todo fai pensar que, o que debería ser un proceso de reconfiguración do sistema vai ficar só nun intento de recuperación dos sectores económicos máis golpeados pola pandemia, cunha aposta cinguida á enerxía verde e a dixitalización. Unha alternativa que non muda o papel que cada territorio xoga na Unión Europea, polo que conta co total apoio dos estados hexemónicos, máxime cando as súas economías non son as máis afectadas pola crise. E esta non é unha cuestión secundaria, non só para aqueles países territorios ligados ao turismo de masas (como os da costa mediterránea), senón para nacións como Galiza con centrais de enerxía producida pola combustión de lignitos e un sector naval máis ligado á construción de cruceiros turísticos.

É verdade que no inmediato, dado a gravidade da ferida causada pola pandemia, tomáronse medidas que pretenden evitar a destrución do tecido económico e do emprego mediante axudas e créditos brandos, algo que non se fixo na crise de 2008. Agora ben, todo indica que as subvencións e prestamos da UE, que se recibiran nos vindeiros en seis anos, terán que se devolver directa ou indirectamente e que estarán condicionados a reformas, tanto económicas como laborais e sociais, controladas dende Bruxelas. Polo que, como e canto se avance na derrogación da reforma laboral, cales sexan as modificacións no sistema de pensións, e o tipo de fiscalidade, serán indicadores de cal será a tendencia dominante, ou sexa, de quen pagará a crise.

Mais, non se debería obviar que o covid19 reflectiu un esgotamento do sistema que xa estaba latente, e acelerou as contradicións que se agudizaron coa globalización neoliberal, tanto no plano económico e territorial, como ecolóxico, social e laboral. Polo tanto, a crise non se soluciona eliminando a pandemia e volvendo a índices de PIB e emprego previos á alarma sanitaria, porque todas as eivas do sistema reforzáronse. Por exemplo, recuperar o turismo de masas previo á pandemia levará anos, dado que é sinónimo de risco extremo, e sobre todo temos que nos preguntar: ese é o camiño que se debe seguir ou construír un modelo alternativo evitando os amoreamentos, a estrema mobilidade, con novas alternativas culturais, deportivas e de lecer? O propio pódese dicir da produción e do consumo, onde cómpre apostar por economías circulares, ou sexa, autocentradas e sustentábeis.

Ren fai pensar que os proxectos do Governo, para alén dos temas de moda (enerxía verde e dixitalización), pretendan facer cambios no sistema económico e social, abonda con ver que se privilexia os proxectos das grandes corporacións, e á economía de escala, en detrimento da pequena e mediana empresa ligada á contorna (como denunciaban os partidos soberanistas no Congreso cando se debateu o Next Generation que vai presentar o Estado español en Bruxelas). O que amosa o reducionista que é a análise que se fai da crise, ou sinxelamente a falta de autonomía que teñen o governo central e autonómicos en relación co poder económico. É verdade que unha transformación do sistema levaría máis dunha década realizala, que pode non ter un resultado inmediato en todos os sectores, porén construiría un modelo económico e social máis equilibrado coa natureza, forte diante dos imprevistos externos, polo que na práctica anticiparíase a un proceso que será inevitábel.

Outro aspecto negativo, en relación cos fundos Next Generation presentados polo Estado español, é que se rexeite un reparto por autonomías, por exemplo en función da povoación; as comunidades tampouco participan no control da presentación dos proxectos e da súa execución. Falamos de moito diñeiro, 140 mil millóns de euros, dos que uns 20 mil chegarían este ano. Non é unha cuestión menor, na que se reflicte unha postura centralista, amosando que o recoñecemento da diversidade e das necesidades das nacionalidades periféricas é vista a través da lupa dos intereses do centro. Haberá que estar moi atentos a como se utilicen estes fundos, especialmente no caso do noso país, onde levamos décadas perdendo sectores produtivos, poder empresarial e peso demográfico.

