Durante el periodo de la Europa de entreguerras se produjo una gran revolución en la historia del constitucionalismo. La concepción decimonónica de la constitución, ideada como documentos programáticos y orientativos se desvanecía, y era sustituida por ambiciosos textos con plena fuerza normativa. Como producto de esta nueva tendencia jurídica nacía en 1919 la célebre Constitución de Weimar, y en 1920 la Ley Fundamental de la República de Austria. Esta segunda incluía en su articulado una curiosa institución novedosa hasta entonces: el Tribunal Constitucional. El ideólogo de aquel tribunal sui generis fue el jurista austriaco Hans Kelsen.

Para Kelsen, en la nueva Europa que resurgía tras el fracaso de la Gran Guerra, las constituciones debían ser la cúspide de los ordenamientos jurídicos, y contar por ello con una jurisdicción especializada que velara por su defensa. Esa era (y es) la función del Tribunal Constitucional, garantizar que la norma fundamental sea respetada. El modelo de justicia constitucional kelseniano de tipo concentrado, en el que un tribunal vela por su integridad, fue el que triunfó en los estados europeos, y España no fue una excepción, al dedicar el título IX de la Constitución de 1978 al Tribunal Constitucional.

En nuestro sistema, el Tribunal Constitucional es concebido como un tribunal de garantías encargado, entre otras cosas, de que el resto de poderes del estado no vulneren el ordenamiento constitucional, acordando para ello las medidas necesarias para la supervivencia de la Grundnorm.

A raíz de los pasados acontecimientos, algunos se escandalizaban vehementemente de que fuese la primera vez que en nuestra historia democrática un tribunal paraliza una votación del poder legislativo antes de que se haya producido, y es verdad. Pero no menos verdad es que también era la primera vez en nuestra historia democrática que el legislativo pretendía, mediante una enmienda al Código Penal, alterar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y subvertir el sistema de mayorías reforzadas que garantizan la elección por tercios de los magistrados del TC.

Estos escandalizados (así los he denominado) llegaron a afirmar en la tribuna del Congreso de los Diputados que, y cito textualmente, “las togas quieren parar la democracia”. Los escandalizados, o bien no acaban de entender la propia configuración constitucional del estado (lo cual no me sorprendería), o bien, en un ejercicio absoluta demagogia, pretenden hacer creer a sus potenciales votantes que por encima de las decisiones del parlamento no hay nada (lo cual es una contundente falacia).

El legislativo nace de la voluntad popular, pero en su actuación se encuentra sometido a la legalidad vigente, que jamás puede quebrantar, aunque sea en nombre de esa voluntad. Cuando eso se produce, como es el caso, el órgano legitimado para frenar sus peligrosas derivas es el TC, así lo sostiene la Constitución en su ya citado título IX, y la LOTC de 1979.

Decía muy sabiamente el eximio jurista Don Eduardo García de Enterría que, en nombre del principio democrático no puede subvertirse el principio de legalidad, porque cuando se invoca el origen democrático de las instituciones para infringir la ley se acaba liquidando la esencia misma del Estado de Derecho. Los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, así lo invoca la Carta Magna en su artículo 9.1, y así se defiende la máxima del imperio de la ley en una democracia.

Es evidente que las leyes nacen de la voluntad democrática de una nación, pero, más evidente es, y no lo olvidemos nunca, que sin ley no hay democracia. El Tribunal Constitucional invocó la ley para defender la democracia; mientras que algunos, por el contrario, emplean la democracia para liquidar la ley.