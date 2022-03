¿Triple victoria española?

“A min non van facer un orozco”. La retadora frase la pronunció el actual alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, cuando sus compañeros socialistas le presionaban para renunciar a la presidencia de la Diputación de Lugo, por exigencia del BNG, a raíz de una investigación judicial. Semanas antes, una operación similar dirigida contra el alcalde de la capital, el socialista José Orozco. tuvo más éxito. Había ganado las elecciones con amplio respaldo, pero sus compañeros aceptaron -y él finalmente también- el veto de los nacionalistas a su persona porque era investigado por una juez, en este caso la polémica Pilar de Lara. Hace pocos días, la Justicia puso fin al último de sus casos al no haber motivos para juzgarle. El caso de Martínez tuvo idéntico final. Está acreditada la deficiente actuación de la juez en este y otros muchos asuntos, y de ahí la sanción administrativa impuesta por el órgano de gobierno de los jueces, pero la magistrada no expulsó de la carrera política al carismático alcalde lucense. Se fue, generosamente, para no perjudicar al partido. Decisión equivocada. Alguien con tanto apoyo popular no debiera abandonar de esta forma la vida pública. Por sus votantes. El daño causado es irreversible. Pero no nos equivoquemos al identificar el causante. Salvo por cometer una fechoría, a los políticos los cesan los electores o sus amigos. Hacer un orozco es esto último.