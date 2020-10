Trump, todo por un tuit

LA INMINENTE llegada de las elecciones norteamericanas ha trufado algunas plataformas de contenidos sobre los candidatos, especialmente sobre Trump. También sobre la política global, y sobre el estado de las democracias. Son momentos extraños, muy especiales, en los que casi todo está en cuestión. Envueltas en la pandemia y en la polarización política, las elecciones de los USA parecen todavía más impredecibles.

Hay mucho material para ver, y alguno es interesante. No hablo de los debates, dos, en total, que tienen un recorrido limitado, aunque quizás el primero, más espontáneo, dio una buena medida de las cosas. Pero un debate, incluso con Trump saliéndose de los usos habituales en este tipo de formatos, no deja de ser un artificio mediático, no ya en Estados Unidos, sino también aquí.

Cuando me refiero a la enorme cantidad de material televisivo que estas nuevas elecciones están produciendo, pienso en los muchos documentales que tratan de analizar este momento político, un tanto surrealista. Aunque la simplicidad ha querido imponerse a la complejidad, lo cierto es que hay mucha tela que cortar, muchos aspectos que diseccionar, porque ahora la complejidad es mediática, es tecnológica. Aunque de Trump emane ese gusto por lo simple y lo directo.

Ha estrenado Movistar el documental británico ‘Trump en tuits’ (Emeka Onono), donde se pone de manifiesto hasta que punto la comunicación directa, agresiva, a menudo intimidatoria, ha sustituido otros estilos informativos. Esos estilos han saltado por los aires, no sólo por Trump, que desde luego parece encantado con ello, sino porque vivimos una nueva forma de conocer lo que nos sucede, una revolución informativa. Peligrosa, quizás.

El documental puede no ser una genialidad, pero explica con claridad qué es lo que ha pasado. Cómo Twitter se ha convertido en la herramienta para dirigir el mundo, al menos allí, al menos ahora. ¿Ha venido para quedarse o sólo es el estilo Trump, que se irá con él, en caso de que se vaya? Probablemente una mezcla de las dos cosas. Peter Constanzo aparece al principio narrando cómo enseño a Trump lo que era Twitter y para qué podía servir: fue una conversación de siete minutos. Por entonces Trump no soñaba con ser presidente (quizás un poco sí), y ni siquiera tuiteaba. Constanzo llevaba la cuenta, pero poco a poco esa cuenta pasó a otros manos, y esas otras manos convencieron a Trump de que debía cambiar de estrategia.

De ahí a convertirse él mismo en su propio gestor de redes, escribiendo sus tuits con su lenguaje, hubo apenas un paso. Con unas ideas inamovibles sobre cómo conseguir el éxito, Trump acabó apartando a Scaramucci de la dirección de comunicación en sólo once días. Scaramucci, por supuesto, interviene a menudo en el documental. Les invito a verlo, porque dice mucho, no ya del presidente y candidato y de sus estrategias, sino de lo que significa que Twitter se haya convertido en una de las fuentes de información más importantes del planeta, y cuáles son las razones por las que Trump ha denostado a menudo los medios tradicionales. En realidad, asistimos a un momento crucial para la democracia. Un momento crucial, que, por supuesto, tiene que ver con el lenguaje y con lo que se puede lograr con él.