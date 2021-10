Trump y la Verdad

NUNCA hemos creído que Trump se haya ido del todo, porque le costó irse. Después de la derrota, aceptada a regañadientes, y después del papelón del Capitolio, lo hemos visto levemente, no sólo en campos de golf, que también, sino en algunas reuniones y cosas. Hay gente importante y con posibles que siempre está ahí, y la política, hayas sido un buen o un mal presidente, siempre te lanza al escenario, un lugar que cuesta mucho abandonar.

Pero el político, empresario, hombre mediático, lo que sea, se resiste a la pasividad del observador, porque eso no motiva. El poder es lo que motiva. Él no está en lo de las puertas giratorias, creo, porque ya tiene las de sus hoteles, y las reuniones son aburridas, con esa gente que dice frases salomónicas entre canapés de salmón. Esto no le pone a Trump, sino la refriega, la lucha cuerpo a cuerpo, con barro dialéctico si puede ser. Los mítines son su terreno, pero eso es para convencidos. Mejor un lugar con enemigos: las redes sociales.

Quitarle a Trump las redes es como quitarle a un niño una chocolatina. Se portó mal, por lo visto, con esa vaina de las ‘fakes’, aunque Trump dice que las ‘fakes’ son los otros, como decía Sartre del infierno, y las plataformas le fueron bloqueando, o suspendiendo, justo al tiempo que perdía las elecciones. Si estás acostumbrado a gobernar con Twitter, eso duele.

Trump necesita la refriega, porque con ella gana votos: al menos los votos de los que quieren verle en ese combate, que disfrutan con él. Las redes, lo sabemos, son un territorio proclive a la refriega y el quilombo. En esa distancia del tuit se movía Trump como boxeador en el ring, y puedo imaginar el vacío que supone no saltar cada noche al cuadrilátero del puñetazo dialéctico porque ya no hay cuadrilátero.

Corría el rumor de que tuiteaba a golpe de informativo o de madrugada, no sé si es cierto. Pero su forma de gobernar pasaba por el contacto directo, nada de intermediarios, a los que solía despachar, más que despachar con ellos. De ahí la tirria que siempre le tuvo a los periódicos y a los medios, pues si algo odiaba Trump era precisamente un mediador, un interpretador, un escribidor, siendo él más que suficiente para poner sus puntos sobre sus íes. Hizo cosas bastante bizarras, pero sólo le interesaban de verdad los asuntos muy locales. Tenía una visión doméstica de la política, casera, casi familiar, nada que pudiese ir más allá de las paredes de un hotel o de un resort, porque en el fondo la Casa Blanca no le gustaba nada.

Como los dos grandes partidos estadounidenses están más ideologizados que nunca (antes podían llegar a ser incluso parecidos, acordaban muchas cosas, podían intercambiar tendencias), Trump va a aprovechar el momento y aseguran que podría presentarse a las elecciones de 2024. Lo dijo el día que perdió, aunque siga diciendo que no perdió. Muchos republicanos no están de acuerdo, aunque no aflora ninguna competencia. Y Trump ha decidido que hay que volver al ruedo, porque hace mucho frío fuera de las redes.

En esto se ha comportado como un buen rico. Si no me admiten en esta casa, me la compro. No ha comprado Twitter ni Facebook (a los que incluye, creo, en “un consorcio de medios progresistas”, que tu verás), pero ha lanzado su propia red social. Lejos de denostar las redes, o de protestar contra eso que se llama ahora la dictadura tecnológica, que otro día hablamos, Trump echa de menos tener seguidores, menciones, presencia viva, tú a tú, refriega de la buena. Y ha creado su propia red social, llamada ‘Verdad’. Para qué andar con disimulos.