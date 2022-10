Truss, en un tris

DE UN TIEMPO a esta parte el Reino Unido da para rellenar varios periódicos. Eso es lo que se llevan los tabloides y el resto, porque la prensa inglesa es inconmensurable: tienen para hablar y hablar de su gobierno, como decían Tip y Coll (añorados), y no sólo del gobierno. Caballos, o turf, como no duraría en confirmar Savater. Y bueno, la Premier League, adinerada y multicultural: extraña que ahora quieran volver a cerrar las fronteras.

Liz Truss, como ya escribimos aquí (y otros muchos, en todas partes), parece que no carbura como primera ministra, y su política económica ha sido volteada literalmente por el nuevo ministro de Economía, un tal Hunt, así, a las primeras de cambio. Que Truss no iba bien con su homenaje déjà vu a Margaret Thatcher, se veía venir. Era visto. Y los tories, que, como dice el Times y los otros, parecen especialistas en ir cargándose líderes, por unas cosas o por otras, así durante años, quieren despachar a Truss desde que la vieron actuar en los primeros minutos, lo que supondría, de producirse, un récord absoluto. Como se dice por aquí: parece que no va a comerse el turrón (bueno, o el Christmas Pudding).

Truss se agarra a su reciente nombramiento (no fue tan fácil, por cierto, pero sí parecía seguro) y viendo el panorama se reúne con colegas que aún puedan servir de apoyo, mientras en el Parlamento le dicen cositas. Pero hay ruido de sables, más allá de las decisiones del amigo Hunt, que entró a matar, y parece que provienen de un sector que apoya la vuelta de Johnson. Como lo oyen. Si pensaban que no se podía ir más allá en cuanto al surrealismo político, estaban muy equivocados. Pero qué diablos: ¿acaso no hay un derroche de surrealismo político en no pocos países? ¿Acaso no se producen todos los días noticias pintorescas que derivan de inmediato en un llevarse las manos a las cabezas, o viceversa? Pasen y vean.

Nada hay confirmado desde las bancadas de la johnsonmanía, pero cuando el Támesis suena... El líder atípico de flequillo pajizo y revolero había dicho que no volvería, que se iba al campo, o algo así, que también es una cosa muy del rey Carlos (todavía a unos meses vista del día que le lleve al fin a Coronation Street). Pero algunos ven en el impredecible ex premier un sustituto ideal para Truss (que todavía estaba sentándose en el escaño), pocas semanas después de abandonar Downing St no precisamente entre aclamaciones.

Ya imagino la cara de Sunak, del que nadie habla: ¿ni siquiera a la segunda oportunidad? Parece que Johnson no aguanta más calentando en la banda, pero no es que se esté haciendo un Cristiano, sino que, dicen, lo que quiere es hacerse un Trump por adelantado. Trump no ha vuelto, pero parece que sueña con volver y volver, o sea, como Vicente Fernández, para desesperación de algunos republicanos, pero para alegría de otros, supongo. Johnson tiene ese mismo pálpito, creerse de nuevo la solución ante la falta de banquillo tory, pero tal vez se trate de esas cosas que pasan con los fichajes de invierno en el fútbol: que se agita mucho un nombre, a ver qué pasa. Lo que sucede es que Johnson, su look, su cosa, su performance, pone mucho a los British. Bueno, a algunos. Todo es muy punk, je.

De seguir así a las vitrinas de los tories las conocerán como La isla de las cabezas cortadas. Pero Johnson, con cabeza o sin ella, siempre está disponible.