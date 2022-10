Tú también serás abuelo

ESPERO que sepáis que ayer fue el Día Internacionald e los Abuelos. Y digo que lo espero porque es probablemente el día que más debería tocarnos emocionalmente y hacernos pensar. Todos los seres humanos, solo por el hecho de haber nacido, hemos tenido abuelos. Muchos hemos tenido la suerte de conocer al menos a uno de los cuatro que nos corresponden, dos por mamá y dos por papá. Yo tuve la suerte y la bendición de conocer a mis dos abuelas y a un abuelo, el padre de mi madre. Y de haber podido convivir y disfrutar de ellos hasta los treinta años. Así que se que los que habéis tenido la oportunidad de vivir lo mismo, aunque sea con uno, tenéis esa conexión con el amor hacia esa figura maravillosa, y lo que implica para ellos ser abuelos.

Los que por desgracia no habéis tenido esa oportunidad de conocer y compartir vida con vuestros abuelos, podéis acercaros a esa figura y lo que representa en vuestros propios padres, porque ellos, si viven lo suficiente, también van a serlo. Y no me refiero al concepto familiar, que dependería de que nosotros, sus hijos, les demos nietos, sino a lo que implica tener el suficiente número de años, para que de manera generalizada, ellos se sientan abuelos, y la sociedad les vea y les considere como tales.

Y si tenemos suerte, porque querrá decir que hemos vivido muchos años, nosotros mismos, todos nosotros, acabaremos siendo abuelos, y tendremos los mismos sueños, las mismas inquietudes, necesidades, problemas... que tuvieron nuestros abuelos, y nuestros padres convertidos en abuelos. Por eso deberíamos darnos cuenta toda la sociedad, pero especialmente los jóvenes, que tenemos nuestras capacidades intactas, la fuerza, el poder de cambiar las cosas, que somos responsables de proporcionarles a las personas mayores todo aquello que tendrían si fuesen más jóvenes, pero que su situación por mor de la edad les impide ya seguir teniendo por su cuenta.

Y me refiero a sus pensiones, a su libertad de movimiento, a elegir dónde quieren vivir, a su autonomía, y en definitiva a respetar sus deseos y decisiones, como nos hubiera gustado que tuvieran nuestros abuelos, nuestros padres convertidos en abuelos, o nosotros mismos cuando nos toque serlo. Siento pena y vergüenza por la parte de esta sociedad que vive sin el amor, el respeto ni la consideración que las personas mayores merecen y necesitan... y desgraciadamente es más gente de la que creemos, porque un gran porcentaje de personas que no dan ese amor ni tienen esa consideración lo negarían y se sentirían ofendidos si se lo dijéramos.

Creemos que amar a una persona mayor es darle un poco de tiempo del que dedicaríamos por ejemplo a nuestro ocio, o que respetarle es de vez en cuando aceptar algo de ellos con lo que no estamos de acuerdo. Y no es así. Amar a una persona mayor es seguirle considerando como uno más de la familia en todos los sentidos, es tenerle como prioridad dentro de nuestra vida.

Respetarle es no atreverse a decirle jamás que “chochea”, o que qué sabe a su edad, o decirle que ya no entiende. Miles de pequeños (grandes para ellos) detalles, que si los tuvieran con nosotros ahora, no los consentiríamos porque nos sentimos fuertes y con energía. Amar y respetar a los mayores implica ser esa parte de sus vidas que les hagan sentir que siguen siendo personas en el más amplio sentido de la palabra, y que siguen siendo para nosotros las mismas personas que fueron.

El mayor ejemplo que tenemos para avergonzarnos como sociedad occidental, opulenta, rica, hedonista, sin consciencia y sin conciencia, son las Residencias de Ancianos, ahora llamadas “de mayores”, para no ofender gramaticalmente, cuando nos importa una mierda herirles en lo más profundo, llevándoles a un sitio del que ya nunca van a salir y que es la antesala de la muerte. Esa es la realidad! Porque hemos creado un sistema y un modelo de vida basado en derechos y no en deberes, y lo que es más grave aún, deshumanizado hasta tal punto que los mayores, los viejos, estorban. Duele leerlo, verdad? Quizá porque para algunos este texto apele a nuestra mala conciencia.

Yo estuve de voluntario ayudando en una Residencia de Mayores dos meses durante la pandemia, en aquellos meses terribles en que no había epis, ni mascarillas, ni médicos, ni enfermeras, ni auxiliares... nada. Y lo que vi en la residencia me desgarró por dentro. No me refiero a la situación provocada por la covid, que era un drama obviamente. Me refiero al sentimiento y a las emociones de muchas personas mayores de entre 85 y 104 años para las que la soledad y la falta de afecto era ya su día a día.

Y por supuesto, que nadie me malinterprete, que no me refiero a que nadie les tratara mal, cosa que yo no hubiera consentido que sucediera delante de mi, y que estoy seguro que no es lo habitual, me refiero a que por más vueltas que le demos, jamás una residencia podrá parecerse a un hogar, jamás en nada! Después de dos meses ahí llegué a la conclusión de que las Residencias de Mayores tendrían que estar únicamente al servicio de personas que por sus grandes necesidades, no hubiera ninguna opción de que estuvieran en sus casas o con sus familias. Y para personas, que alguna también había, que no tuvieran familia mientras no recuperemos el sentimiento de tribu.

Hablé con todos los residentes que tenían facultades para poder hacerlo, y solo una mujer me dijo, que prefería estar en una residencia que en su casa, y era porque no quería sentirse una carga para sus hijos. Se me partió el alma. Yo he visto y vivido en otras partes del mundo, en zonas de pobreza y en países en vías de desarrollo cómo se cuida y se respeta a los mayores allí.

Algunos trabajadores de la residencia, un médico, dos enfermeras... que provenían de esos países, me confesaron que cuando llegaron a España y les contrataron para trabajar en residencias, les chocaba mucho ver personas que por sus buenas condiciones físicas y mentales, estuvieran ahí. No lo comprendían y me decían lo que yo comentaba antes. Que en sus países era impensable que los mayores no estuvieran con sus familias. Y la realidad es que todo de esto de lo que reflexionó con vosotros en este artículo es muy sintomático de lo enferma que está esta sociedad.

Es una atrocidad que haya familias que no puedan cuidar de sus mayores en casa por falta de recursos y que tengan que abandonar a sus padres o abuelos en residencias. Es una vergüenza y una deshumanización que otros lo hagan porque les estorban en su vida. No tenemos excusa para no rebelarnos y exigir a los políticos que hagan su labor y apliquen recursos económicos para que los abuelos que un día, con suerte, seremos todos, puedan llevar una vida digna. No tenemos excusa para no reflexionar si estamos de verdad tratando cada uno de nosotros con amor y respeto a quienes nos dieron la vida, o se la dieron a nuestros padres.

Si no somos capaces de hacerlo por amor, ni por humanidad, ni por respeto, ni por justicia... porque así de podrido tenemos el alma, hagámoslo por egoísmo. Porque si no lo hacemos, que sepáis que un día quizá seremos nosotros, los que no podremos comprar para comer, o poner la calefacción, o miraremos a una pared desde la cama de una residencia cagados y meados y que alguien desde el pasillo nos diga que vendrá cuando pueda. Quieres entender lo que es eso? Te invito a que te defeques encima y te orines con un pañal puesto en el sofá de tu casa y te quedes así una tarde o una noche entera sin poder moverte.

Mi madre, mamá Conchi, con quien he tenido la suerte de hablar mucho sobre la vida a lo largo de los años, me ha dicho varias veces en la vida: hijo, no siempre vas a tener veinte años, treinta años, cuarenta años... gracias mamá. ¡Trato siempre que puedo de que no se me olvide!