Tuberculosis y coronavirus

¿CUÁL me diríais que es la enfermedad respiratoria de más alto contagio y que mata a más personas en el mundo? Comienza con una fiebre ligera y malestar general; después, una tos dolorosa y dificultad para respirar. Las multitudes favorecen el contagio y lo propagan en las personas cercanas. Contener el brote requiere de rastreo de contactos, así como de aislamiento y tratamiento de la enfermedad durante semanas o meses.

Probablemente, a día de hoy, diríais que se trata del coronavirus covid-19. Y es que la repercusión y la situación de alarma que está generando esta nueva enfermedad parece haber ocultado la realidad de que hay muchas otras de las que todavía no debemos olvidarnos, pero que, tal y como dijo en su entrevista para este diario el doctor Ángel Carracedo, como no afectan al primer mundo, no miramos para ellas.

Os estoy hablando de la tuberculosis. Esa enfermedad, que también afecta a las vías respiratorias, que cada año repercute a 10 millones de personas en el mundo y mata a 1,5 millones de ellas. Por su parte, aunque bien es cierto que el covid ha afectado ya a más de 23 millones de personas, su mortalidad es menor en proporción, ya que ha dejado 806.000 muertos. Un porcentaje de mortalidad del 15 % frente a otro del 3,5 %.

Por supuesto que el coronavirus es preocupante, nadie lo pone en duda. Pero debemos ser consecuentes con nuestros actos y, si llevamos toda una vida luchando contra enfermedades que causan millones de muertos al año, no debemos dejar de hacerlo ahora.

Es muy fácil perder el hilo de lo importante cuando aparece la novedad. A todos nos aterra lo desconocido, sobre todo cuando la tontería general de la población provoca una segunda ola de rebrotes, pero no debemos perder tampoco el miedo a lo ya conocido.

En concreto, la tuberculosis, para aquellos que no lo sepan, es causada por un bacilo que se estima que tienen una de cada cuatro personas en el mundo, aunque no todas enferman ni son contagiosas. Y, cuando digo que no todas enferman, me refiero, principalmente, a las personas del primer mundo, que pueden permitirse el tener una enfermedad respiratoria crónica y medios y profesionales para hacerle frente. De ahí que su incidencia y mortalidad sea mayor en África y en países asiáticos como China, India o Indonesia.

Ahora, el coronavirus parece que también ha venido a darnos una lección de humildad: no somos todopoderosos pese a vivir en el primer mundo, no podemos pasarnos las leyes de la naturaleza por el forro, ni creernos inmortales.

Ante el desconocimiento generalizado de esta nueva enfermedad respiratoria, los profesionales poco pueden hacer más que paliar los síntomas, por el momento, y hasta la llegada de la vacuna (cuando empezará la otra temida guerra: la comercial), todos jugamos en la misma liga: la del ‘sálvase quién pueda’ o, mejor dicho: ‘sálvese el que sea más responsable consigo mismo y con las personas que le rodean’.