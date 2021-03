Tufo a hipocrisía

Mesmo en pandemia, o exceso cuantitativo de novas verdadeiramente prescindíbeis obedece á ansia de vender evasión co que for: unha nova que, de nimia, raia na parvada máis absoluta, ou outra, que con maior calado, aparece exposta como o grande acontecemento nunca visto. Como a presenza informativa ou de espéctaculo do fútbol, denominado deporte-rei, está reducido ao que amosan os meios de comunicación, trátase de buscar substitutos que afervoren as masas. O grotesco espectáculo comunitario das vacinas durou pouco, e, axiña, foi ocupado pola detención e ingreso en prisión do cantante de rap de nome artístico Hasél.

Para maior abondamento informativo, retransmitíronse en directo por televisión as manifestacións e actos de todo tipo, incluídos os de rapina e destrución, que se celebraron en varias cidades, en principio para defender que non se consideren delitos as expresións de opinións sobre persoas públicas no exercicio da súa encomenda pública. O encarcerado agora é condenado por unhas leis que consideran delito o que noutros países non, e, neste caso, condenado á cadea, xa que a reicindencia obrou en contra da súa liberdade física.

Dado que na nosa opinión non debería constituír motivo de cadea, nen consideración de delito a expresión oral dun pensamento por moi cativo, de mal gosto, zafio ou alarmante que este sexa, non nos queda máis que nos defender por adiantado da censura e condena deste meu criterio. Coa liña argumental do investigador italiano Rosario Diana, é posíbel identificar o rapeiro como unha componente máis, un elemento individual, do rexime político actual. Os seus temas, é dicer, os obxectos das súas cancións son elementos que el debeu considerar chaves na sociedade obxecto das súas críticas. É dicer, hai un espello do ben moral, da conduta ética (neste caso da monarquía) que debería reflexar unha imaxe aperfeizoada e non a defectuosa que el critica. Se o seu contributo non estivese inscrito nos límites sociais coñecidos, non constituirían preocupación para el.

Un cidadán na marxe do sistema, fóra do sistema, non se move dentro del, e o feito de ter sofrido represión é un elemento necesario para seguir cantando ao modo dos polichinelas que apalean mulleres, degolan policías ou matan nenos (Punch and Judy, por exemplo, títeres vivos despois de tres séculos). O rol xogado pola hipocrisía imperante é dobre, e pode ser entendíbel. As marxes institucionais da moral social imperante esixen que os vicios existentes no privado, coñecidos, tolerados e mesmo considerados imprescindibeis, sexan reprimidos, sancionados e perseguidos en público para que non existan desbordamentos, para que as posíbeis riadas estén suxeitas a un control e limitación de certas actuacións, pola vía da sanción ou do medo e, así, colaboren a manter a virtude pública como un ben superior aos danos privados, neste caso, soportados por un só individuo. A hipocrisía vale para defender unha virtude pública considerada un ben superior, por iso a represión do cantante converte a corrupción denunciada en tolerábel: é a denominada ética da barreira, baseada nun engano (os feitos tipificábeis de delito) que é necesario para o bon funcionamento da sociedade.