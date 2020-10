Turismo monumental

LA prohibición que en su día hizo el gobierno local, de Compostela Aberta, del destino de viviendas a alojamientos turísticos temporales en la zona monumental de Santiago, ha sido anulada por el TSXG.

El alto tribunal gallego considera que el Ayuntamiento no respetó el procedimiento legal al llevar a cabo “modificaciones sustanciales” en el plan especial “sin una previa información pública en la forma exigida en la ley”. Es decir, el único motivo por el que se rechaza prohibir los pisos turísticos en la zona vieja de Santiago, es porque en su aprobación se infringió el procedimiento legalmente establecido, ya que debió abrirse un período de exposición pública antes de aprobar los cambios introducidos en el plan especial.

Los magistrados, sin embargo, consideran que los argumentos que llevaron a poner coto a los alojamientos turísticos en la zona monumental están motivados y justificados por estar basados “en razones de interés público”.

El anterior gobierno compostelano fundamentó el veto a este tipo de viviendas en detener “el proceso de terciarización y de vaciado residencial que supone, de facto, la proliferación de los alojamientos turísticos, que sustituyen población permanente por población flotante, amenazando así la protección de la ciudad histórica como ciudad viva y habitada”.

Argumentos que el particular que recurrió consideró carentes de motivación que el Tribunal Superior sí observa al entender que se buscaba limitar cualquier tipo de uso en la zona afectada que no fuese el residencial estable de personas, “siendo cosa distinta que la parte demandante no comparta dicha motivación”, rechazando también que tendría que haberse revisado el Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Al contrario de la vía por la que optó Martiño Noriega, Sánchez Bugallo sí ha puesto en marcha la revisión del PXOM, mecanismo que es el que reclamaba el recurso contra el veto a los pisos turísticos frente al simple cambio en el plan especial de protección y rehabilitación de la zona monumental compostelana.

Esa revisión del plan general urbanístico está todavía sin finalizar y no implicará una prohibición absoluta, algo que ha dejado claro el actual alcalde santiagués. La intención del consistorio compostelano es así preservar lo que Mercedes Rosón, una de las mejores cabezas del socialismo gallego, ha denominado como la actual “biodiversidade de usos” en el casco histórico, ya que considera que está en peligro ante el auge que los alojamientos turísticos tuvieron años atrás y que mermó el mercado del alquiler tradicional, con la consiguiente expulsión de los residentes de esta área urbana ante el encarecimiento de los precios de los pisos.