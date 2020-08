Turista 2.0

seguro que oíron ou leron frases como esta: “En TAL LUGAR gozamos dunha gran calidade de vida e unhas condicións inmellorables para o teletraballo, co que podemos atraer profesionais que independentemente de en que empresa do mundo traballen, poidan facelo mellor desde aquí”. Substitúan TAL LUGAR por España, Galicia ou por outra comunidade autónoma ou concello calquera, e listo. Por exemplo, hai uns días lía o Plan España Digital 2025, recentemente publicado polo Goberno de España, onde se di: “España dispón dunhas condicións diferenciais para converterse nun hub mundial para o teletraballo.”

O discurso ao redor das supostas bondades de atraer “teletraballadores” é un tanto inxenuo e ata perigoso, polo menos se nos desvía a atención do realmente importante. Explícome. Talento non é sinónimo de traballador, sexa este presencial ou a distancia. Nin sequera éo de persoas moi competentes e ben formadas. O talento é a intelixencia posta ao servizo dun proxecto. Se o proxecto é alleo, non atraeremos talento senón que simplemente acollerémolo nós ao servizo e beneficio doutros. Ademais, traballar desde aquí, aínda en ámbitos de alto impacto económico, non supón necesariamente que o valor engadido do devandito traballo quede connosco, salvo o valor residual de facer aquí a compra e pagar un aluguer ou adquirir unha vivenda. Para que realmente haxa un retorno na creación de riqueza é necesario que haxa permeabilidade de ideas e, máis aínda, a realización de proxectos e negocios conxuntos. Pero iso moi poucas veces dáse espontaneamente, polo que ou ben se provoca, ou polo menos propíciase, ou o fortuíto campa ás súas anchas.

Póñolles un exemplo no meu ámbito de responsabilidade, para tentar explicarme mellor. Imaxínense que abrimos as portas do CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de Compostela) a investigadores que atraídos pola nosa calidade de vida quixesen traballar desde o noso centro, pero como “teleinvestigadores” dos seus centros en Alemaña, Holanda ou Reino Unido, poñamos por caso. Non o fariamos de modo altruísta, por suposto. Cobrariámoslles o aluguer dos espazos e outros recursos que puxésemos á súa disposición. Iso si, esas persoas seguirían achegando o seu coñecemento e traballo aos seus países, aínda que desde a nosa marabillosa cidade e citándonos, claro, nos agradecementos das súas publicacións. Vaia negocio! Evidentemente, moi distinto sería se logramos fichar a eses investigadores e que ademais o seu coñecemento, a súa experiencia, os seus contactos e a súa ambición se puxesen ao servizo da sociedade galega a través de proxectos desenvolvidos con nós. Iso si que é atraer talento: intelixencia e coñecemento ao servizo de proxectos de aquí. Por certo, facemos o posible para que así sexa, pero non nos axudan desde logo as fortes limitacións salariais e as enormes trabas burocráticas.

Ás veces mesmo se lanza como un reclamo que os teletraballadores poderán vivir aquí con menos cartos que nas grandes cidades ou noutros países. Isto tampouco lles parecerá mal ás súas empresas, a esas que xeran riqueza e pagan os seus impostos noutros lugares. Ata poderán rebaixarlles o soldo aos seus teletraballadores, xa que nas rías ou no rural galego, con menos diñeiro vívese igual ou mellor que onde agora traballan.

Por ser xusto na miña referencia ao “Plan España Digital 2025” que antes mencionei, direi que nel fíxase tamén o obxectivo en atraer emprendedores de todo o mundo, o que si é atraer talento, xa que os seus proxectos empresariais desenvolveranse desde aquí, aínda que sexan, e mellor se é así, globais. Para ter éxito niso, iso si, necesitamos ofrecerlles bastante máis que calidade de vida. Necesítanse incentivos fiscais, atraer e mobilizar investidores e investimentos, un marco normativo que facilite a creación e o escalado de empresas, contar coas máis avanzadas infraestruturas e con profesionais das TIC ben formados e en número suficiente, e, por suposto, apoiar moito máis a investigación e a innovación baseada na ciencia e no desenvolvemento tecnolóxico. En definitiva, se creamos ecosistemas de innovación e emprendemento de alto potencial transformador e xerador de riqueza e emprego, o talento virá. Doutro xeito só virán, se cadra, teletraballadores. E enténdaseme ben, benvidos estes, pero non só nin sobre todo, xa que non son os que nos van a sacar as nosas castañas do lume.

Cando son empresarios os que fan estes discursos grandilocuentes sobre as bondades da nosa terra como reclamo para que veñan os teletraballadores de empresas de máis aló da portela da Canda ou dos Pireneos, paréceme que están a pensar realmente en atraer a profesionais que non atopan aquí, para tratar de incorporalos logo ás súas empresas. Pois se é así, mellor fariamos formándoos nós tamén. Desde logo que na maioría dos casos as universidades galegas teriamos a capacidade e a vontade de facelo. Só teñen que deixarnos.