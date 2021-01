Uci e primavera

AGORA a palabra que máis medo dá é uci. Que nin sequera é unha palabra como Deus manda, co seu fondo lexemático patrimonial, senón un voquible que resultou do ménage à trois duns grafemas siglarios. Foneticamente non soa mal, parece unha voz da glosolalia infantil e podería ser o nome do mel ou do azucre no idioma dos nenos. Pero semanticamente é contundente, referencial, documental, e podendo ser hai que emitila con revestimento oracional.

Os de Morrazo case sempre pronunciamos esta verba precedida dunha interrogación preparatoria: “Sabes quen está internado?”, dicimos primeiro para ir preparando ao noso interlocutor. E despois desta introdución pasamos ao miolo do bolo: “Sabes quen está na uci?”. De súpeto os tres tristes fonemas escachan en son no aire, u, c, i, con ruído metálico de instrumental de quirófano. Con fío cortante, corvo e curvo de retorto bisturí (u, c...) e agulla de xiringa (i).

“Um ror de ferragem”, que diría un portugués (apuntamento lusófono!). Como agora o home (e a muller) é un animal audiovisual, as palabras máis poderosas son as que nos poñen a rente a orella un “relato” (como di Harari, ese historiador tan pesado). Ou unha película. Ou aínda máis: unha serie. No significado de uci hai un feixe de series.

Por iso cando o outro día alguén me soltou por teléfono “sabes quen está na uci?” e de seguido pronunciou o teu nome, a miña mente empezou a proxectar unha serie. E logo matinei con tristeza no pequeno espazo que para a historia da presumida especie humana nos deixa a ditadura dos microorganismos (son o 99,99 dos organismos do planeta; maioría parlamentaria).

Os vertebrados non somos nada, e un mamífero aínda menos: á parte de ser con frecuencia un mamón, é un ninguén (coma aquel Balbino de Neira Vilas). O noso tamaño non importa. Que pequenos somos en comparación co “hermano coronavirus”, como lle chamaría san Francisco.

Pero sei que nesa uci da serie seria da vida, aínda que a morte se vexa de fronte, non che faltará a compaña dunha enfermeira enfeixada á moda espacial que pouse os seus ollos en ti (na uci quen máis manda son os ollos).

E se cadra recordarás o moito que che gustaban os ollos da xente naquel noso tempo de marzo e de mocidade becqueriana. Acórdaste daqueles versos cursis? “Se a alma pode falar cos ollos, tamén pode bicar coa mirada”. Na uci sempre nos quedará a mirada dunha astronauta.

Quero oír a túa voz e o teu verso cando veñan os idus de marzo, porque espero que a primavera non perda o seu vello costume de volver.