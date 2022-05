Ucrania: tres meses después

SE cumplen prácticamente tres meses de la invasión de Ucrania y, como decíamos ayer, la presencia mediática del conflicto comienza a disminuir. Es un hecho preocupante, pues esa pérdida de atención internacional nos remite a guerras ocultas u olvidadas, distantes, en cualquier caso, pero desde luego muy reales, que tienden a enquistarse peligrosamente. Si ya una guerra en territorio europeo ha supuesto un tremendo golpe de realidad para la Unión, su persistencia, su prolongación en una guerra de desgaste, sería algo tan indeseable como surrealista.

Lo cierto es que desde el primer minuto del conflicto la presencia mediática ha sido constante. Más incluso que en otras guerras recientes, donde se hizo famoso el término de ‘periodista empotrado’ dentro de las tropas, y cosas por el estilo. Aquí, la visibilidad era muy necesaria, particularmente para el gobierno de Zelenski (de los rusos hemos sabido mucho menos), y esa presencia mediática no sólo se limitó a los enviados especiales que transmitían, no sólo desde Kiev, sino desde enclaves particularmente peligrosos: también se alimentó la información de los testimonios directos, ya fuera de ciudadanos en los sótanos o en los refugios, o de soldados que emitían a veces en directo, poco menos que desde las trincheras. Los tiempos han cambiado y hoy las cámaras se adentran en el mismísimo infierno. Hemos visto la destrucción, desde el aire y a ras de suelo. Junto a la información, existía ese vínculo emocional, a la vez que se constataba el excelente dominio del español de tantos ucranianos dispuestos a relatar su tragedia.

Todo esto ha sucedido durante estos tres meses, pero, inevitablemente, lo que fue novedoso al principio, el resultado de una sorpresa amarga, se ha ido diluyendo a medida que la guerra se estancaba, o se limitaba a escenarios más concretos del área del Donbás. No es que el horror haya disminuido, pero es cierto que se percibe ese enquistamiento, lo que ha derivado, o podría derivar, en una guerra de desgaste, algo bastante inconcebible, pero posible.

Nada peor, como hemos dicho en otras ocasiones, que entrar en la costumbre del dolor y la muerte. Que la invasión se estire en el tiempo, a la espera de doblegar a la resistencia y también de provocar cierta división en Europa a causa de la crisis de la energía (y sus efectos, como el aumento desbocado de los precios en los supermercados), resulta una amenaza de especial gravedad. No tanto porque Europa no haya activado los resortes necesarios para afrontar el problema, sino porque en realidad una entidad colectiva democrática como la Unión no puede permitirse una inestabilidad de este tipo durante tiempo prácticamente indefinido. Por otro lado, el enquistamiento tampoco favorece a Rusia, ni el asedio prolongado como herramienta militar más propia de otros tiempos. Juega en contra de la moral de las tropas y amenaza también su economía. La batalla de los hidrocarburos no será el arma que revierta el conflicto, como Putin ha podido pensar. Más bien está provocando una aceleración de los cambios estructurales en Europa.