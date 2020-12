Última vista ao médico

CANDO cheguei a Mollabao para que me viran o oído, non atopaba onde estaba otorrinolaringoloxía, ata que subín ao primeiro andar e alí estaba: o.r.l. Algo así, efectivamente, poñía no panel indicativo das consultas que hai no hall do ambulatorio. O retraso en atenderme puido ser de corenta segundos. Ao entrar na consulta sentinme importante porque había tres persoas: a médica, a auxiliar e unha estudante en prácticas. Como Mollabao segue poñendo Casa do Mar, ao principio dixen que traballei no Instituto Social da Mariña quince anos.

Despois sucedéronse preguntas tipo: tomas algún medicamento?, tiveches algunha operación?, es alérxico a algo? Sorte que antes de dicir que non a todo, lembreime que de neno recibín a vacina contra o tétanos por caer coa bici encima de caca de cabalo e que me operaron de amígdalas. Isto último foi marabilloso porque no hospital recibín moitos agasallos e podía tomar xeados e doces.

A continuación pasouse á acción, comezando polo oído dereito. Tes un tapón impresionante, dixo a médica. Mira, achégate –díxolle á estudante–: é como unha pedra. E de seguido, despois de dicirme que lla avisara de sentir dor, utilizou un aparello, parecido a un lapiseiro, que succionaba a cera. O procedemento, comparado coas dúas veces que tiveron que facerme o mesmo hai tempo, meténdome auga tibia a presión no oído, pareceume como ir a un parque de atraccións. A actuación no oído esquerdo durou un instante porque a médica dixo que, como ía a pasar o mesmo que no dereito (no que só puido sacar a cera do exterior do oído), era preferible que volvera a seguinte semana, despois de poñerme gotas os cinco días anteriores. Na segunda intervención, volveu a admirarme a puntualidade e a amabilidade. Como a vez anterior, en trece minutos xa estaba fora, aínda que nesta ocasión sen estudantes, por culpa do COVID. Antes de marchar, a médica preguntoume se oía mellor e eu díxenlle que si dándolle as grazas, engadindo que a próxima vez viñera coas gotas postas.

Ao contar o sucedido a Fran, díxome que as veces se vive mellor sen oír porque te permite vivir nun mundo feliz. Como a súa música me soa, contesteille que grazas ao persoal de o.r.l. podíamos estar falando sen problemas e que non rosmara. Fran aceptou o comentario porque tiña interese en facer unha viaxe a Porto e quería saber se me apuntaba. Como? Non escoito ben, podes repetir?, vacileille.

Hai xente que cre que a función de o.r.l. é mellorar os atrancos relacionais, pero iso é competencia doutros. Calquera atención tende á integralidade, pero que cada un faga o que lle toca, non si?