Un adiós inmodesto

LA ya ex portavoz del PP intenta crear su leyenda. Empieza a describirla con esa despedida teatral ante el Congreso de los Diputados, con los leones de fondo e invocando la libertad frente a la autoridad. La libertad es ella y la autoridad la de un ingrato Pablo Casado celoso de la brillantez de Cayetana. En la versión clásica del cuento, él sería la madrastra o en este caso el padrastro al que el espejito mágico le dice todas las mañanas que Blancanieves es la más bella, produciendo un sordo resquemor. Ella, alguien inocente que ingresa en el partido con las mejores intenciones, que intenta impregnarlo de sabiduría y que finalmente perece ante una “conjura de los necios”.

Hasta ahí la leyenda que se quiere forjar. La realidad es otra muy distinta porque el dedo que la destituye es el mismo que la designó portavoz y no es otro que el que la colocó en la candidatura barcelonesa de los populares, en un caso flagrante de cunerismo que causó asombro en las sufridas huestes del PP catalán. La militancia resistente de allá se vio desplazada por una intrusa que nada tenía que ver con Cataluña y hacía gala de ello. Realizaba alguna incursión, dejaba alguna declaración explosiva y regresaba a Madrid como el explorador que vuelve a la metrópoli tras un viaje somero al “corazón de las tinieblas”, algo que los indígenas le pagaron con un desastre electoral.

En ese momento su libertad no se resintió. Entonces la autoridad era válida, igual que lo fue cuando también mediante métodos dedócratas fue elevada a la portavocía de los populares. Cayetana guardó entonces todas sus teorías en un rincón para aceptar sin ningún remordimiento los favores que le hacía el aparato del partido. Es en ese momento cuando la leyenda de la intelectual indómita, libre y ajena a las mediocridades partidarias, caduca. Acepta mancharse las manos, entra en la lógica propia de cualquier organización política; sólo ahora descubre que la casa que la acogió tan generosamente es una autocracia insoportable indigna de alguien de su talla.

Lástima que los leones del Congreso no puedan efectuar declaraciones debido a su posición institucional porque de lo contrario nos rugirían que no es la primera Cayetana a la que oyen decir estas cosas. Abundan intelectuales reales o presuntos que acceden a la política sin apearse de su pedestal. El intelectual tiene lectores, contertulios, compañeros de academia, círculo o cenáculo, mientras que la política trabaja con todo tipo de gente. Es lo que tiene la democracia, que hay que ganar el favor del elector ilustrado y del que no lo es tanto, y para ello se requiere modestia. Sin ella el erudito metido en política fracasa y acaba marchándose con un adiós digno como el de Vargas Llosa cuando queda escaldado con su experiencia en Perú, o poco elegante como Cayetana.

Parecen inmóviles pero los leones se miraron con sorna cuando ella afirmó que con su marcha perdía la democracia. Ni siquiera un rey de la selva como ellos es tan altivo. Ya habían hecho apuestas sobre su destino para concluir que sería pronto devorada por sí misma. Acertaron. Ahora se esforzará por crear una leyenda de mártir que cae por culpa de un dedo caprichoso, el mismo que la encumbró sin que ella protestara.