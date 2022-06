Un Biden contradictorio

MÁS que desorientado debe de estar Joe Biden con todo lo relativo a la Cumbre de las Américas que se ha celebrado esta semana en Los Ángeles. Y es que son tan sorprendentes y contradictorias sus acciones y decisiones, que sólo es posible comprenderlas desde la óptica de un mandatario mal asesorado y entregado a un grupo de consejeros tan mal avenidos entre ellos como discordantes en lo que a la diplomacia exterior se refiere. Esta fatídica conexión con sus allegados políticos ha propiciado una imagen de mandatario débil y despistado.

Biden, con todas sus carencias y limitaciones, no ha sido capaz de mostrarse ante el mundo como un líder sólido en el que ampararse. De ahí su baja popularidad dentro y fuera de EE.UU. Y por ello también los recelos que incluso genera entre sus más cercanos aliados, quienes no comprenden, por ejemplo, su súbita aproximación a Venezuela, suavizando las sanciones a sus empresas petroleras, al tiempo que no invita a la República Bolivariana a una Cumbre que gestiona como anfitrión.

Apeló en su discurso a parámetros democráticos, pero son muchos los que piensan que si un país no es merecedor de despachar políticamente con sus vecinos continentales, tampoco lo es a la hora de firmar vínculos comerciales.

Y lo mismo podríamos decir de Cuba, ante la que se ha mostrado condescendiente, o de Nicaragua. Y hasta El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el denominado “triángulo del Norte” y propician, junto con Haití, buena parte de los flujos migratorios que llegan a EE.UU., se han sentido decepcionados y se han alejado de una Cumbre improvisada hasta el último minuto.

Es lógico que el presidente de México se congratule y se solidarice con sus aliados ideológicos; y más sabiendo que Biden depende de López Obrador para salvar su mandato, y que este último no pierde la oportunidad de despachar con él, pues se verá con el presidente norteño ya en julio.

Tras la caótica convocatoria de la Cumbre, Biden decidió a última hora contar con España e invitó a Pedro Sánchez. Eso sí, debido a su interés oportunista, a fin de reubicar en nuestro país, que soporta el más alto índice de paro de la UE, una buena cuota de esos refugiados y trabajadores temporales que llegan desde Centroamérica a la potencia norteamericana, y que se encuentran con unas trabas burocráticas que, según Biden, aquí no tendrían.

Está claro que con esto y con el alza de precios que tendremos que asumir por el gas procedente de EE.UU. debido a nuestro conflicto con Argelia (a cuyo presidente visitaba y ensalzaba por su actitud contra España estos días Nicolás Maduro), Biden se frota las manos pensando que, quizá a nuestra costa, logrará hacer su agosto, y sin ni siquiera tener que retirar del todo los aranceles y sanciones a nuestro atún, aceitunas y torres eólicas.