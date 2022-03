Un bienio negro, y lo que viene

HOY se cumplen dos años desde que el Gobierno decretó el estado de alarma, que entraría en vigor al día siguiente y que suponía el confinamiento domiciliario entre otras medidas. Como viene siendo habitual, actuó con retraso. La mayoría de las comunidades autónomas, incluida Galicia, habían establecido antes la situación de emergencia, dentro de sus competencias. El decreto sería convalidado en el Congreso y las restricciones a la movilidad ampliadas en varias ocasiones. Posteriormente, el Tribunal Constitucional tumbó la medida por considerar que la figura legal para suspender derechos fundamentales de esa naturaleza era el estado de excepción.

Si hacemos balance de estos dos años llegamos a la conclusión que, resumiendo, podemos calificar como bienio negro, en el que España ocupó un lugar destacado por sus efectos negativos, tanto en lo sanitario como en lo económico. La cifra oficial de muertos superaba los 100.000 hace unos días, que otras fuentes solventes la elevan a más de 160.000. La pobreza de los españoles también creció por encima de la media de los países desarrollados, aunque en los últimos meses el empleo se haya parcialmente recuperado. La inflación, desbocada, frena la incipiente recuperación y el poder adquisitivo de los salarios sufre la mayor caída de las últimas décadas.

El Siglo XXI, al menos en este su primer cuarto, no es lo que esperábamos. Nació con el atentado a las Torres Gemelas en 2001, el mismo terrorismo golpeó ciudades europeas a continuación, en los que España sufrió la mayor agresión el 11-M de 2004; cuatro años después se iniciaba la gran depresión, de cuyos efectos apenas habíamos salido cuando apareció la covid-19 y, también antes de que termine, Putin provoca el peor de los escenarios posibles invadiendo Ucrania, de consecuencias impredecibles pero que solo por lo sucedido en estas dos primeras semanas de guerra hay que calificar de terroríficas.

¿Qué podemos hacer desde este extremo europeo? A nivel personal, en la pandemia, mantener la guardia alta para superarla definitivamente; en lo económico no despilfarrar recursos, y con respecto a Ucrania toda nuestra solidaridad. En el plano de lo público, exigir al Gobierno de Sánchez que esté a la altura de las circunstancias, que no llegue tarde otra vez más como sucedió con la entrega de armas a los agredidos para su propia defensa, y que aparte del Consejo de Ministros a quienes, aunque sea por pasiva, se colocan de facto al lado del nuevo Hitler. Lo mismo sirve para Galicia. No ha lugar para equidistancias.