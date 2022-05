¿Va en serio lo del ‘estilo Rueda’? Cuando el 2 de mayo Alfonso rueda se convirtió en candidato para sustituir a Alberto Núñez Feijóo dijo una frase que a unos cuantos le sonó a un brindis al sol: “continuidad no es continuismo”, señaló el de aquella vicepresidente de la Xunta. Feijóo se labró en estos años un estilo propio excesivamente presidencialista (según sus críticos) consciente de que la cosa funcionaba. Las mayorías le daban la razón y por eso sentía cierta alergia a la oposición. Rueda es otra cosa y empieza a demostrarlo: viaja en autobús con los jóvenes, sigue con agenda pegada a la calle y estuvo al quite a la hora de atender, sin más demoras, la petición de Bloque y PSdeG sobre una reunión. No lo dudó nada, aceleró los plazos y, seguro, ya los descolocó un poco.

¿Habrá cambios en el Gobierno de coalición si el PP arrasa en Andalucía? Las últimas encuestas marcan una tendencia que preocupa mucho en Moncloa. Es posible que Juanma Moreno pueda gobernar sin necesitar a Vox. Si eso ocurriera supondría un grave problema, ya que el trasvase de votos saldría del caladero socialista y la división a su izquierda es evidente. Eso obligaría a mover el banquillo o agotar la legislatura.

¿Cuándo recibirá Pedro Sánchez al nuevo presidente de la Xunta? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.