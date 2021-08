Un cardenal de provincias

Ha muerto a los 94 años, había nacido en Baños del Río Tobía, en la Rioja, y siempre presumió de ser el hombre imprescindible de un puñado de Pontífices. Su segundo apellido no lo favorecía sino, incluso, lo llevaba con resignación. Su conversación no admitía réplicas, era siempre tajante, casi siempre cultivando sospechas de soberbia, actitud en el habla que decía poco en su favor. Se pasó la vida en el Vaticano, salvo un lustro de Nuncio en Colombia y unos meses en la legación de Londres. Tuvo muchos más enemigos que amigos, pues su carácter no le hacía favores cuando dejaba asomar su pobre y tonta vanidad. “Senta, caro, io sono la seconda autoritá, dopo il Papa”. ¿Ma Lei sá...? ¡Por favor... que ya nos conocemos, eminencia, o excelencia, que entonces aún no era cardenal y carecía de birrete.

Había vuelto yo de Roma, y también de dirigir El Ideal en La Coruña... Tocaba irresponsable vida en Madrid como consejero de Redacción. Tocaba, además, aquel jueves de julio acalorado, una invitación de boda en Sigüenza, en la catedral... Se casaban, aquella mañana en mi querida catedral de Sigüenza, Maripi y Rodolfo... ¿Rodolfo y Maripi? ¡Ah, sí, Rodolfo Martín Villa y Maripi... matrimonio de vocación un poco tardía... Decidí, pues, pasar por Sigüenza y desear la felicidad debida a la pareja, y seguir desde allí a la Rioja a hacer una entrevista solicitada al Director de YA por el propio entrevistado, el Arzobispo riojano Eduardo Martínez Somalo, que acaba de morir en Roma a los 94 años bien aprovechados, y que por aquellos días había sido designado “camarlengo”. “Mortus est qui non perneat, vivus est qui pataleat”. Eso dicen que tenía que decir en voz bien alta el Camarlengo, es decir, monseñor Martínez Somalo. Pero el texto es apócrifo y festivo.

Los restos del prelado riojano ya descansan, supongo, en Baños del Río Tobía. Algo que no pude hacer yo mismo, aquel día de calor tórrido, a la puerta de la casa familiar del prelado, al que debía entrevistar a las doce en punto del mediodía. Una mujer de casa salió a la calle a decirme que su Excelencia me recibiría en seguida. Me preguntó si necesitaba algo, le dije que un poco de agua, pero nunca me la sacó al camino en el que yo había buscado acomodo a la sombra de un árbol. Tampoco comí ni bebí nada a las cuatro de la tarde, pasadas... cuando, después de la siesta, Su Excelencia me recibió en su despacho. “Lo siento, caro, me dijo, ¡tengo tantas cosas importantes de la Iglesia que resolver...” Y me endilgó un cuarto de hora, el más “caro” de toda esta historia a base de -perdón por la deriva- sermón de la Montaña y de las bienaventuranzas.

Cuando, al día siguiente, entregué la entrevista al director y la repasó sin comentar nada, sólo me preguntó si me encontraba bien. Le dije que no, pero que todo lo que constaba en aquellos tres folios estaba grabado en mi pequeño magnetofón de bolsillo. “Sabía que no debía hacerlo”, dijo. A la mañana siguiente apareció algo que no tenía casi contenido, eso sí, hinchado de vanidades y sembrado de “senta, caro”.

Años después se planteó en el periódico la sucesión de Morcillo, que llevaba veintidós años de director y pedía el relevo. Me contó uno de los miembros de la Junta de Gobierno que mi candidatura a la sucesión no había tenido mucha suerte por el veto de Roma. ¿Somalo?, pregunté... Algo se dijo de ello en un vespertino de Madrid, por iniciativa y pluma de Martín Prieto... Eterno agradecimiento por tu amistad, amigo, donde estés, pero no hubiera aceptado...

Un día, volando de La Coruña a Madrid, me sorprendió una voz conocida. Yo ya esta sentado en mi asiento: ¡“Un niño, me dijo, un niño”! Era Rodolfo Martín Villa. Desde entonces, cada vez que nos encontrábamos, casi siempre por razón de trabajo, en Tabacalera, doblaba la rodilla y besaba el dorso de mi mano derecha; “Excelencia”... me decía.