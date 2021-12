Un cardenal pobre

QUIZÁS algunos se echen a reír: ¿Pero no era de verdad un cardenal?, ¿no vivía además en un palacio...?; ¿no fue presidente de la Conferencia Episcopal Española...?; ¿no tenía acaso muchas amistades, en España y fuera de ella...?

¿No mandó hacer el edificio del Seminario Menor, de Belvís...?; ¿acaso no reformó todo el Seminario Mayor de San Martín...?, ¿no construyó una casa sacerdotal, para vivienda de sacerdotes residentes en Santiago?, ¿no logró preparar un edificio para los curas jubilados, en la calle República Argentina, cerca de la iglesia de San Fernando...? ¿Acaso no invirtió buena cantidad de dinero en el sanatorio de Conxo, para atención de los enfermos...? Debería tener mucho dinero...

Sucedía que el cardenal Quiroga, de cuya muerte se cumplen ahora 50 años –el 7 de diciembre– intentaba ser consecuente con el lema que obraba en su escudo episcopal: “Hágase todo de acuerdo con la caridad”...: de ahí que tuviera siempre las manos abiertas para salir al encuentro de las necesidades que pudieran presentarse.

Un Viernes Santo, cumpliendo con el encargo que me habían hecho mis superiores del Seminario Mayor, le acompañé a la Catedral. Antes de bajar, me preguntó si me había dado un calzador su secretario, D. Camilo, pues en el ritual de entonces necesitaba descalzarse y volverse a calzar. Al decirle que no, me pidió le acompañara a su habitación, y me lo dio. Yo no dejé de dar un vistazo a lo que allí tenía: la cama, el armario, un reclinatorio, una silla y una mesa.

No había ningún radiador de calefacción, ni espejos, ni cosas por el estilo. Así se explica que tampoco colocara radiadores al hacer la reforma del Seminario. Según nos dijo tres o cuatro años más tarde a los diocesanos residentes en el Colegio Español de Roma, si estaba mendigando ayudas para poder hacer frente a todas las obras sociales que emprendía, no podía él ni quienes de él dependieran gozar de las comodidades que había en otros edificios.

Cuando alguno de los residentes en la Ciudad Eterna le sugirió que imitara a un arzobispo, que se había ido a vivir a un piso, él manifestó que, si con ello no causara daño al palacio episcopal, lo haría, pues tendría la comodidad que no tenía en el palacio. En este, la habitación de su hermana y la de D. Camilo estaban lejos de la de él, con lo cual, si de noche le sucedía algo malo, ya podía gritar..., que nadie le oiría.

Cuando participaba en las sesiones de la Conferencia Episcopal se encontró mal de los bronquios y tuvo que internarse. Sin embargo, no fue a una clínica, sino a un hospital, que eran los centros a los que acudían entonces los pobres...

Don Fernando Quiroga Palacios: todo un cardenal lleno de humanidad y de espíritu de pobreza. Hubiera tenido dinero para vivir con holgura, pero eligió vivir pobremente, vaciando sus propias manos para cubrir las necesidades de los pobres.