Un comité clínico para las Torres de Meirás

ESTOY convencido de que será fácil determinar el uso de las Torres de Meirás. En primer lugar, porque una vez resueltos los trámites judiciales –que pueden ser más largos de lo previsto– el pazo se quedará ahí, nadie se lo llevará. Y cuando hago esta consideración estoy pensando que tenemos otros bienes, no me atrevo a decir si de menor, igual o mayor valor, sobre los que no se pone el mismo interés. Me refiero, lo habrán adivinado, a la planta de Aluminio de Alcoa en San Cibrao. No es el mismo caso, claro, aunque también el complejo industrial de A Mariña fue propiedad del Estado, como se acreditó con Meirás, ni la vía judicial es el camino para evitar su huida. Se echa de menos la acción del Gobierno para impedir el desastre.

De imperar la cordura, debiera resultar sencillo establecer los usos de una propiedad que forma parte del patrimonio del Estado, al igual que otras similares como el Palacio Real de El Pardo, por citar la otra morada oficial de quien ejerció la Jefatura del Estado durante 40 años. Y si hubiera discrepancias en el ámbito político, aconsejo la constitución de un comité de expertos, a imagen del creado para combatir la pandemia, y así ahuyentar el fantasma de intereses espúreos, que no pueden situarse por encima del derecho de todos los gallegos. La unanimidad que se dio en reclamar el dominio público de este bien obliga a esforzarse en el mismo espíritu de consenso.

El Pazo de Meirás es eminentemente un bien de interés cultural, como declaró la Xunta en su día, enriquecido además con otros significados muy importantes, de sobra conocidos para quienes tenemos una edad, pero que tampoco conviene olvidar para enseñanza de las generaciones venideras. Desde la figura tan extraordinaria de Pardo Bazán a la del principal causante de la longa noite de pedra. Lo mejor que hizo Franco, aunque no fuera su intención, con este regalo fue dedicarlo a su actividad oficial. Es el hecho incuestionable que posibilitó la sentencia favorable. De no ser por el uso, sede institucional, que le dio al inmueble resultaría muy difícil demostrar, 80 años después, las irregularidades cometidas en su cesión o venta fraudulenta, entre otras razones por la dificultad de distinguir entre las donaciones voluntarias, que las habría, y las aportaciones forzosas, seguramente las más.

Puede haber legítima controversia sobre la propiedad futura. En primer término, corresponde al Estado por haber albergado la Jefatura, pero teniendo en cuenta sus orígenes y el sentimiento generalizado de los gallegos bien podría ser transferido a la Xunta, pues no olvidemos que también es un órgano del Estado. En cualquier caso, lo importante son los usos y su gestión, que deben recaer en Galicia. También hay otras administraciones afectadas, como el ayuntamiento de Sada y la Diputación Provincial, con las que también hay que contar. Y me sorprende la ausencia del concello herculino, indicio del poco peso de su actual Corporación.

Logrado lo principal, y a la espera de su ratificación por instancias judiciales superiores, lo imperdonable sería intentar sacar réditos partidistas de un bien que es de todos los gallegos. Si no son capaces, créese otro comité clínico. Con psicólogos incluidos.