Un debate y un adiós

EN realidad, deberíamos hablar hoy de personajes importantes para el mundo, como Quino y Mafalda. El primero ha muerto. La segunda es inmortal. Mafalda es un clásico de nuestra vida, es la voz de la conciencia y debería ser la voz del planeta. Pero se escucha poco: me temo que cada vez menos. Es que hay mucho ruido, y como no se lee lo suficiente... Pero, en cualquier caso, su filosofía ha sustituido a otros pensadores, o quizás sucede que el dibujo entra mucho mejor, es algo a primera vista, como diría Peridis, que desde niño hizo esos personajes de alambre, donde se moldea al alma.

La muerte de Quino nos arrebata no sólo a un pensador genial (aunque nos quede su personaje para siempre), sino que con su adiós perdemos un poco más de lo necesario para vivir, de lo que es absolutamente imprescindible: el humor. Supongo que a Quino le haría gracia esto de llamarle pensador. Por no hablar de Mafalda, que respondería algo ocurrente, seguro. Es que hoy dices pensador y tienes que andar con cuidado, por si se toma por blasfemia.

Ayer, televisivamente hablando, fue un día metido en humoristas. Quino se nos fue, dejando a Mafalda huérfana, aunque ya hace mucho tiempo que la niña estaba en los libros de historia. De inmediato la noticia se abrió paso en los informativos, porque hay noticias culturales que a veces merecen llegar a los titulares, no sólo a la cola de los noticiarios (como suele pasar).

A la hora de la cena Woody Allen fue entrevistado en El hormiguero, algo que me dejó un poco sonado durante unos minutos, porque una cosa es que te venga Justin Bieber de mala leche, o eso parecía cuando vino, y otra que se te ponga Woody al videoteléfono. Que era promoción, sí, pero incluso así. Hablamos de humor, de una mirada descreída sobre el mundo, y hay un curioso punto de unión en todo esto: Woody y Mafalda tienen ambos estatua en Oviedo.

No me pareció cosa de humor el debate entre los dos candidatos a la Casa Blanca. Aunque si un extraterrestre tuviera puesta la televisión interestelar en ese momento, igual lo hubiera considerado un poco de comedia. He leído toneladas de información al respecto, porque el encontronazo entre Biden y Trump fue uno de los momentazos del día. Más que el debate, vi resúmenes: lo mejor de, lo suelen llamar. En este caso, al verlo, me di cuenta de que era lo peor de. Así ha crecido el morbo de la política en estos tiempos feroces. Pero verlo era ilustrativo. Te das cuenta de cómo está el patio. Así, globalmente.

Muchos medios, nacionales y extranjeros, analizaron minuciosamente el debate, o lo que fuera, lo que me pareció un exceso de dedicación a algo más bien tosco. Incluso se contaron las veces que uno interrumpió al otro, como se cuenta en el fútbol el tiempo de posesión de la pelota. Ahí ganó Trump. No se notaba tanto en los highlights, pero leo que Trump interrumpió 35 veces a su oponente. Biden, con menos posesión del cuero, sólo unas pocas. El árbitro pidió a Trump que le dejara preguntar: “soy el moderador”, clamaba. Biden llegó a pedir que le devolvieran los minutos perdidos, que es como pedir un alargue en un partido de fútbol, a ver si cae algo en el descuento. No, no era humor. Pero reconozcamos con Quino y Mafalda que tiene que haber de todo en la viñeta del señor.