Un día sin lotería

AYER pasé todo el día sin ver un solo minuto de la Lotería de Navidad. Ni el minuto de oro ni el de plata, que dicen los de las audiencias. Nada. Es más: a estas horas de la tarde, casi de la noche, aún no he visto ni un solo minuto, ni un nanosegundo del sorteo, y sólo sé el número del gordo porque me rebotó por alguna parte electrónica sin avisar. Pero ya lo he olvidado.

No sólo no hice mi columna previa a la lotería (salvo alguna cosa: nana infantil, murmullo en las habitaciones de la casa, laica letanía...), ni me referí en exceso a aquella infancia del pardofranquismo, tan lenta y gris, donde la lotería ofrecía una de las escasas posibilidades, escasísimas (nunca nos tocó, claro), sino que hoy, sin proponérmelo, he logrado que los cánticos de la diosa Fortuna pasaran desapercibidos en mi vida, dedicada a otros menesteres. Quizás haya sido mi primer 22 de diciembre sin lotería.

Por supuesto, no se trataba de boicotear los índices de audiencia. Sólo que la realidad (otros dirían la agenda) me separó de la pantalla, tan guapamente. No supe nada del gordo, ni del mediano, ni del liviano, nada de los otros premios más chiquis, nada, o sea. Ignorancia numerológica. Que lo mismo soy ahora un millonario y no lo sé, aunque tengo serias dudas al respecto. Esas cosas se notan. Algo te manda una señal. Pero no siento nada.

El vacío de un día de lotería, tan omnipresente (el cántico supera a

los villancicos callejeros, allá donde los haya), no tiene mucho mérito. Es un paréntesis logrado casi al azar (las cafeterías que visité, que alguna hubo, no tenían puesta la letanía de los números): mucho más difícil es escapar de esa realidad hirsuta que nos rodea, que alguien, quien sea, construye con esmero.

Me sentí raro, pues me faltaban las celebraciones televisadas de los bares de barrio (nunca barrios de ricos) donde se descorcha el cava o la sidra para las televisiones. La alegría de los despachos de lotería siempre me pareció más diplomática, aunque seguro que es muy sentida: dicen con orgullo que todo cayó en clientes antiguos, pero a saber. A veces oigo: “fue un turista que pasó”. ¿Cómo será la suerte capturada al vuelo? ¿Elegimos nosotros el número o el número nos elige a nosotros? En fin, por preguntar algo.

Como no pude encender la televisión en todo el día, me faltaron las escenas de los bares polvorientos, la alegría doméstica del barrio trabajador, los nuevos ricos que saben que lo son, claro, pero que aún conservan la naturaleza y el carácter del minuto anterior, cuando eran pobres. Ojalá les dure ese bello talante. Pero la vida cambia de pronto, en un segundo, y hay que celebrar cuando es para bien.

Hay algún millonario súbito que enmudece, claro, pero otros agitan los décimos, o sus fotocopias, como banderas patrióticas, se mueven con el viento de la alegría. La mayoría sólo dice una de esas frases que parecen estar en el viejo guion de la lotería de Navidad, como lo de “lo dedicaré todo a tapar agujeros”, y así. Cosa lógica en este mundo que es ya un queso de gruyere.

Pero a veces algún periodista atrapa una historia mágica, y eso llena los titulares. Porque, a pesar de la fama negra e injusta de que, en el periodismo, las buenas noticias no son noticia, en esto de la lotería siempre se quieren finales felices. Hay una atmósfera que toca incluso al no premiado (al menos al principio), ese derroche del bar del barrio, esa solidaridad vecinal que contiene la frase “el premio ha estado muy repartido”. Voy a mirar los décimos.