Un escollo para Sánchez

NADA más tomar posesión como presidente de la nación, la primera llamada de Pedro Sánchez fue al jefe de Gobierno de Marruecos.

Sabía Sánchez que las relaciones con Marruecos eran prioritarias, y la tradición marcaba que el primer viaje oficial, con el que se iniciaba el mandato, era a Marruecos. Pedro Sánchez no quiso ser una excepción, Moncloa hizo la gestión oportuna pero desde Marruecos señalaron que el rey no se encontraba en el

país y no se conocía la fecha de su regreso. Sánchez, con buen criterio, dijo que no podía condicionar su agenda exterior al calendario del rey marroquí y que viajaría a Rabat cuando pudiera fijarse una cita con Mohamed VI. Su primer viaje al exterior fue París.

Las intenciones iniciales del presidente español fueron buenas, pero las cosas se fueron enredando con el tiempo, entre otras razones porque su socio de Gobierno, Podemos, las complicaron. Podemos siempre reivindicó el derecho del pueblo saharaui a su independencia, posición que defendía también el PSOE, y que los gobiernos socialistas supieron manejar con delicadeza y diplomacia, conscientes de que para España era básico tener buenas relaciones con el rey marroquí y con sus sucesivos gobiernos, pues de esas relaciones dependía la estabilidad de Ceuta y Melilla.

Desde el acogimiento del líder polisario Brahim Ghali, que finalmente fue devuelto a su país hace unas semanas, como gesto para tratar de enderezas las relaciones con Marruecos, esas relaciones han atravesado momentos muy críticos, lo que hizo pensar al Gobierno que era obligado algún tipo de acercamiento hacia el país vecino para tratar de enderezas las cosas, que se agravaban a medida que se sucedían los meses.

La sustitución de la ministra González Laya por Manuel Albares se interpretó como un gesto hacia Marruecos, pero la clave para serenar la situación ha sido la decisión de Pedro Sánchez de enviar una carta al rey Mohamed VI anunciándole que el Gobierno apoyaba la posición marroquí respecto al antigua Sahara español: que formara parte del territorio marroquí con una amplia autonomía.

La sorpresa, y la reacción negativa de la casi totalidad de la izquierda española, han marcado un antes y un después en la estabilidad de un Gobierno que ve cómo sus apoyos parlamentarios se diluyen por esta decisión. Sánchez podría encontrarse con dificultades para mantenerse en el Gobierno. Más aún cuando dentro de diez días tendrá enfrente a un nuevo líder de la oposición que sabe de política y tiene experiencia de gestión.