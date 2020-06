Un futuro impredecible

TODO indica que ni las instituciones europeas ni los gobiernos nacionales han estado a la altura de las circunstancias durante la pandemia. Es una pena, pues algo semejante sufrimos con la crisis de 2008. La actual, por breve y superable que pueda aparentar, no deja de avergonzarnos a cuantos soñamos con una Unión Europea tan unida y solidaria, como vigorosa y resolutiva a la hora de afrontar problemas que nos afectan a todos. Sin embargo, ya vemos cómo la realidad frustra la ilusión y echa por tierra la confianza y la hermandad entre países que hasta hace poco constituían el ejemplo y la sana envidia de los contextos más avanzados del planeta. A la descoordinación a la hora de prevenir la pandemia, se unió el descontrol en el momento de afrontarla, y ahora incluso las desavenencias para consensuar medidas económicas y acciones estratégicas para superarla.

Lo peor es que estos rifirrafes y disputas gubernamentales, por ejemplo, entre los socios norteños y los más abatidos contextos mediterráneos, no responden ni siquiera a posicionamientos ideológicos, sino a actitudes proteccionistas y convenencieras que echan por tierra un sueño europeo que parecía destinado a iluminar al mundo. Da igual que hable el Gobierno conservador austríaco, el socialdemócrata sueco y danés, o el centrista liberal de los Países Bajos. Las ideologías no importan si de lo que se trata es de proteger lo propio a costa de obviar lo ajeno. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no saben que del futuro sanitario, y por tanto económico y laboral, de países como España o Italia depende la solvencia de la Unión y la confianza que ésta pueda generar en el exterior? Pues parece que no; y que algunos se empeñan en darles la razón a los partidarios de un ‘brexit’ que, por cierto, se constata, acentuado por la covid-19, más destructivo y perjudicial que nunca para Reino Unido.

Cuesta confiar en el criterio de nuestras instituciones europeas. La burocracia interna nos coarta y limita, pero también nos ayuda a discernir entre estamentos de decisión verdaderamente útiles, y otros que aparentan paralizantes (“La Eurocámara al rescate”, ECG 01/06/2020). Saber que hasta finales de julio (o agosto) no tendremos una resolución del Consejo Europeo sobre el fondo de reconstrucción, lo confirma. Por eso opino que, más allá de la desconfianza que puedan tener sobre España nuestros socios debido a un atípico Gobierno de coalición en constante fricción, es importante asumir que nuestro futuro depende de nosotros mismos. De ahí que hoy aluda a mi columna de ayer (“Jóvenes y rebrotes”, ECG 28/06/2020), y recuerde que de la prudencia y la responsabilidad de nuestros adultos, pero sobre todo de nuestros jóvenes a la hora de evitar rebrotes masivos, depende, en buena medida, la capacidad de España para superar una crisis multidimensional y proteger nuestro futuro sanitario, económico y laboral.