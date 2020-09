Un Gobierno problemático

ES una paradoja que el más polémico Gobierno desde hace 40 años, con conflictos abiertos con el rey, comunidades autónomas, municipios, poder judicial, la oposición (más allá de las diferencias), presidencia de Madrid, comités científicos que exigen mayor eficacia, o entre opacidad y transparencia democrática, aspire a una “memoria” de reconciliación de parte más amplia y democrática que la existente, cuando lo que falta son precisamente matices simbólicos de expresión de los principios de acuerdo que fundan el Estado sobre la dividida y beligerante sociedad de 1936. La entrega a la piedad familiar de cadáveres en cunetas forma parte de tal tarea, ajena al sectarismo.

El Gobierno divide agravando los graves problemas de la pandemia. La crisis institucional abierta por la decisión de impedir al rey asistir a un acto judicial de “enorme dimensión constitucional y política” (Lesmes, presidente del CGPJ) y agravada por las acusaciones dirigidas al rey por un ministro de maniobrar contra el Gobierno a expensas de la exigida neutralidad, constituye un ataque frontal sin suficiente justificación en los hechos a una institución que ya venía siendo objeto de ninguneo, ataque que tiene como objetivo inmediato caerle simpático a ERC para perpetuarse en el poder aún a costa del prestigio real y del Estado, y el más lejano de desacreditar al régimen liberal en la figura de un símbolo central habida cuenta el empuje reaccionario, iliberal y populista del nuevo socialismo inmaterial y sus fuerzas asociadas.

En todo caso estamos viviendo una mala película, en medio de una crisis económica y sanitaria generalizada, y somos víctimas de un guion disparatado protagonizado por las torpezas de una especie de galán de película de serie B y una multitud de extras de espagueti-western que disparan contra el pianista sin contemplaciones. El ataque a uno de los pilares constitucionales tendrá como consecuencia en este contexto una creciente división de la sociedad y una profundización de la crisis.

El recurso a mover a Franco o al franquismo, es decir el cambio inmaterial e innecesario, precisamente por quienes no tuvieron protagonismo en la dictadura, cuando ya no es posible mejorar gran cosa las condiciones de vida por la sola iniciativa del Gobierno, encontrará su límite de eficacia propagandística. Y la voluntad de reintegrar a líderes separatistas a la vida institucional –en principio encomiable aunque precise cooperación– no podría saltarse el respeto constitucional al Estado y sus símbolos.