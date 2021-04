Un iraquí máis

NA viaxe do papa Francisco a Iraq producíronse unha morea de acontecementos imposibles de imaxinar poucos anos antes. Velo pregando en Mosul diante dun crucifixo, preto do lugar onde o Estado Islámico (EI) deuse a coñecer ao mundo no 2014, parecía un soño.

Francisco sabía perfectamente a onde ía. As últimas décadas que lles tocou vivir aos iraquís foron terribles. Dende a guerra con Irán e as do Golfo e a coalición impulsada por EE. UU.; ata os ataques do EI e os centos de mortos provocados polo goberno no 2019 para frear as protestas contra a corrupción. Os atentados de Bagdad en xaneiro –con trinta mortos e centos de feridos– e o crecemento da pandemia, tampouco aconsellaban a viaxe.

Por todo iso, para Francisco ir visitar esa terra martirizada “era un deber”. Quería estar cerca de todos os iraquís e, en especial, da minoría cristiá, que dende 2003 pasou dun millón e medio a 300.000 persoas e foi a máis perseguida. Como dixo aos iraquís o día anterior a chegar, veño a “implorar a Deus perdón e reconciliación. Desexo atoparme con vos, ver as vosas caras, visitar a vosa terra, berce extraordinaria da civilización”.

A xuntanza co gran aiatolá Al Sistani, ao que Francisco agradeceu a defensa dos más débiles e perseguidos por pedir aos iraquís que loitaran contra o EI, tivo unha especial relevancia, por ser o líder dos chiitas, que son o 65 % da poboación. Al Sistani reiterou que os cristiás deben poder vivir en paz, con todos os dereitos. A reunión é un complemento da mantida por Francisco no 2019 co gran imán de Ahmad Al Tayeb –principal líder sunita–, co que asinou o famoso Documento sobre a Fraternidade humana pola paz e a convivencia común.

Na capital de Nínive, onde segundo as escrituras Deus falou a Abraham (pai das relixións monoteístas), Francisco volveu a falar da reconciliación en Mosul, onde o EI marcaba as casas dos cristiáns para que as destruíran. “Se Deus é o Deus da vida, e o é, a nós non nos é lícito matar os irmáns no seu nome. Se Deus é o Deus da paz, e o é, a nós non nos é lícito facer a guerra no seu nome. Se Deus é o Deus do amor, e o é, a nós non nos é lícito odiar aos irmáns”, dixo nunha praza chea de escombros onde chegou a haber varias igrexas.

Polos seus xestos e como foi tratado, Francisco, ao marchar, quedou nos corazóns de todos os chiitas, sunitas e cristiáns (estes son un 1 %) como un iraquí máis. “Nós, irmás de distintas relixións, aquí atopámonos na casa. Desde aquí, xuntos –díxolles–, queremos comprometernos para que se realice o soño de Deus: que a familia humana sexa acolledora con todos os seus fillos e, mirando o mesmo ceo, camiñe en paz na mesma terra”.