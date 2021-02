Un Messías

VIVIMOS esa rara necesidad de liderazgos, casi todos prescindibles. Es una identificación con la vieja épica, la solemnidad de los escritos antiguos, ese instante en el que la literatura y el poder se asociaban, cuando los poetas eran los asesores áulicos. Ahora las asesorías del poder son más prosaicas y técnicas, componen eslóganes y anuncios como los del supermercado. Nadie se despacha con una oda o una elegía, porque en lo más alto hay muchos que creen que la cultura es un adorno, un añadido, no la cosa misma, lo que nos mueve el corazón.

‘El Mundo’ sacó el otro día una cantidad enorme en portada, como gran exclusiva, y no era el premio de la lotería. Todo quisque se acuerda, por el 555 inicial. Molaba. El número era tan ‘ostentóreo’ que te mareabas con sólo verlo. Incluso intentabas imaginártelo, así, un billete sobre otro. Pero se trata de una tarea imposible para el común de los mortales. Alguien dijo que Messi es un ‘crack’ en lo suyo (siempre se usa esa expresión, algo falta de imaginación), y que bien merecía la pastizara, y más que hubiera. Lo desconozco, o sea, porque no sé cómo se paga el kilo de fútbol en este momento. Más que las novelas y las investigaciones científicas, eso seguro.

Dijeron que Messi genera mucho: no sólo pasta, sino fútbol. No sé cómo se puede calcular si su ganancia revierte en el mercado, si cunde lo que hace, si vale lo que cuesta, aunque parece que sí, si se mide en goles y en trofeos. Pero eso no ha evitado que el Barça, con un trabajador tan caro (y, sí, tan genial) pueda verse, por lo que leo, en serias dificultades económicas, volcado que estaba en este enviado del balón, en este bendecido del cuero, y por ahí. Normal que siempre se aludiera al rosarino como un Dios, como un auténtico Messías, diría yo: por un lado, por su capacidad para hacer virguerías futboleras, casi impropias de un ser terrenal, pero, por otro, por la divina pasta que costaba. Si pagas eso, está claro que su reino no es de este mundo.

La publicación de tan gigantesca cifra nos ha sacudido en la tormenta. Anda el personal apretado de euros, anda la economía llena de amargura, anda la realidad torturada, mas el fútbol es una terapia moderna, un lugar para perderse, un mundo inventado que funciona con todos sus engranajes, y eso explica la pasta que se mueve en la élite (y la poca que se mueve más allá de esa élite, donde en las verdes praderas los niños sueñan con ser Messi, no aún con su cuenta corriente. Bueno, eso creo).

Ni sombra de envidia sobre la cifra del forrado. Ejerce las leyes del mercado, ofrece el espectáculo más excelso, dibuja sus capillas sixtinas, no sé. Lo merecerá, supongo. No es un Leonardo ni un Miguel Ángel, pero a saber cómo les habría ido a estos en el mundo actual. No tiene tampoco la leyenda aquella de Maradona, que pasó del potrero a la alfombra roja, con idas y venidas intermitentes entre el cielo y el infierno. Messi es un dios sin palabras, salvo las que le dijo a Évole. Sus frases se deshilachan en el aire porque prefiere no pronunciarse (lo hizo, por burofax, no con un poema, y ahora entendemos por qué creció el quilombo). Le pagan por ser el mejor en la gran pista del fútbol, por tener “un gran trato del balón”, esa divertida frase. Le pidieron otras cosas, dicen, pero hoy los mesías van a su bola.