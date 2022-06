Un mundo erizado de peligros

ES POSIBLE que vayamos arreglando algunos de los entuertos en los que ahora mismo está el mundo. Valga por entuerto, cosa dolorosa, algo que nos aflige, a menudo injustamente. Por ejemplo, un día la guerra terminará. Sí, esa guerra. Pero ya han avisado de que las guerras no terminan cuando se dispara la última bala, sino, probablemente, mucho tiempo después. Es posible que haya varias guerras antiguas (no las del Peloponeso, sino las del siglo pasado, esa prehistoria para los jóvenes) que aún no hayan terminado. Su horror persiste durante generaciones, se pega a la piel y al corazón.

Acumulamos guerras sobre la piel. También las guerras de los otros, porque los otros, aunque tantas veces no queramos reconocerlo, no son diferentes de nosotros mismos. No es verdad aquello de que la catástrofe es una cosa que siempre le pasa a los demás, como quizás acostumbramos a aprender en el primer mundo, habitualmente pulcro y distante. Ya no es verdad.

Pero lo cierto es que, incluso resolviendo entuertos, curando males, las cosas empeoran. La guerra dejará un rastro de muerte y de edificios cenicientos y reventados, que ya forman parte del paisaje. Aunque haya dinero para reconstruirlos, como se reconstruyó el mundo tantas veces, esas imágenes durarán, en la retina y en las hemerotecas, o donde quiera que se guarden. Hay una destrucción real, física, de cemento y acero, pero hay otra sentimental, emocional, hay cascotes no tangibles, hay escombros en las esquinas del pensamiento, y no crean que se recogen fácilmente.

A esos escombros se les llama tristeza. También, a veces, venganza y odio. Y así se alimenta el mal en el mundo. Así pervive, así se perpetúa, así se ha trasmitido a lo largo de siglos. Para sanar el dolor, el esfuerzo tendrá que ser ímprobo. Y afectará a muchos países, como ya está ocurriendo. Una de las consecuencias es el aumento de los arsenales, el automático refuerzo de los sistemas defensivos. Comprensible, contemplando el panorama, pero no creo que sea lo deseable.

El mundo estará pronto mucho más armado y rearmado, incluyendo los arsenales nucleares, que en las últimas décadas se habían reducido drásticamente. De hecho, sólo la mención de lo nuclear, como amenaza, como aviso, supone ya un viaje hacia el pasado, siquiera sea semánticamente.

Aunque sanemos cosas, aunque callen las armas, tal vez encaremos un futuro inmediato mucho más peligroso. Hay un mal evidente, directo, una tragedia y una destrucción que vemos cada día, y hay otro mal embutido en el tiempo, latente, como quien corre con los ojos vendados hacia los acantilados. Es verdad que tras las guerras han llegado periodos de renacimiento, y tras las pestes, pero ¿ocurrirá eso ahora? ¿Algo nos asegura que las guerras empiezan y acaban, sin más, drásticamente, que podremos empezar de nuevo sin considerar que el mundo se va erizando de peligros durmientes?

Nos gusta pensar que seguimos avanzando hacia el progreso y la libertad, que es el viaje natural del ser humano, pero los obstáculos se acumulan. Para responder a los retos más graves, hay que tomar decisiones graves. Te preguntas si el neoautoritarismo, que no deja de crecer, no encuentra ya su premio en las democracias obligadas a rearmarse, a vigilarlo todo, a vivir en una incomodidad provocada por la sensación de amenaza permanente.