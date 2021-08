¿Un mundo sin remedio?

CON asuntos como el de Afganistán dan ganas de rendirse y considerar que el mundo no tiene remedio. Esto, considerar que el mundo no tiene remedio, ha sucedido ya muchas veces. Y, a pesar de todo (o gracias a algunos que se afanaron en cambiarlo), aquí estamos todavía. No muy bien, pero estamos.

El desánimo hace daño, porque nada favorece más a cualquier forma de barbarie que bajar los brazos, dudar de que puede lograrse el bien, o de que es posible cambiar las cosas y hacer que prevalezca eso que debería ser innegociable en una civilización contemporánea: la libertad.

Ahora bien, hay que atenerse a los hechos. El mundo es pequeño, pero lo suficientemente grande como para que algunas guerras se olviden y algunos males terribles pasen desapercibidos. Como decíamos el otro día, la conexión global que nos ofrece la tecnología no implica el acceso igualitario a la modernidad, aunque tengamos la tentación de pensarlo (vivimos en la era de la simplificación). Me temo que las cosas son un poco más complejas.

El asunto de Afganistán tal vez no haya hecho más que empezar (o volver a empezar), y se extenderá durante meses o años, como se ha extendido durante siglos, hasta alcanzar un momento cumbre en el que se produzca otro cambio o, por el contrario, hasta sumirse en la oscuridad y el desconocimiento del mundo exterior. A pesar de la conexión global y de la pequeñez del mundo, todavía hay zonas que se quedan en sombra, que se apagan, o que llevan apagadas mucho tiempo, o a las que el mundo libre no dirige sus ojos, o se ha casado de hacerlo. A veces, el exceso de atención puede ser pernicioso, como cuando se destruyen las formas de vida de una comunidad aislada en un lugar remoto. Pero, en otras, puede suponer el triunfo de un aislamiento que busca expresamente no ser visto ni oído, como sucede habitualmente en las dictaduras.

En los días de la toma de Kabul por los talibanes sucedió también el nuevo terremoto de Haití, al que poca atención se le ha prestado. Hay muchas pantallas, pero suelen fijase en una sola cosa. Y, por otro lado, está la costumbre de la derrota, como también existe la costumbre de la muerte. Ese triste acomodarse, quizás, a la desgracia propia (en el caso de los haitianos, por ejemplo) y también a la ajena (en nuestro caso), pues se diría que a veces consideramos que la tragedia es más esperable en esas latitudes, aunque sea terrible, y asistimos a ella como quien ve una y otra vez la misma película: hasta que consideramos que no es otra cosa que la inevitabilidad del desastre.

No nos rendimos, creo, pero nos acostumbramos. O nos olvidamos. O los medios se olvidan, porque una realidad sustituye de inmediato a otra. Este mundo cortoplacista, este dinamismo de occidente, quizás digiere cada vez peor la persistencia de las tragedias, que en algunos lugares puede enquistarse durante décadas. Pasar página no es tan fácil en ocasiones: Haití aún no se había levantado de su catástrofe anterior. Y las afganas creen que retrocederán en horas lo avanzado en dos décadas. Nuestro reloj no es el reloj de otros lugares. El mundo es cada vez más pequeño: lo lejano está cerca, pero puede ser igualmente muy lejano.

Si lo que algunas democracias empiezan a considerar es que parte del mundo no tiene remedio, quizás estemos alimentando la destrucción de la libertad, y, en último término, nuestra propia destrucción. Quizás sea el momento de pensar que, por encima de la influencia internacional y la geopolítica del momento, están los grandes asuntos intemporales que atañen a la humanidad.