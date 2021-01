Un necesario cambio

ESTÁ resultando ya excesivamente desproporcionada la tardanza en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, también, la de algún otro órgano constitucional del Estado, como son el propio Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Es cierto que la anormalidad creada con la epidemia del coronavirus podría erigirse en causa de justificación del retraso existente en la renovación de esos órganos constitucionales, pero no es dable ignorar que en el mes de marzo de 2020, cuando surge la precitada epidemia, ya llevaba pendiente de renovación el máximo órgano de gobierno de los jueces nada menos que un año y tres meses.

No parece serio que en un Estado constitucional de Derecho se llegue a incurrir en retrasos tan amplios en la renovación de sus principales órganos de gobierno y, más particular y significativamente, que se demore más de dos años ya la configuración de un nuevo Consejo General del Poder Judicial que es el encargado de preservar la autonomía e independencia de los jueces y magistrados en cuanto poder que son del Estado.

Resulta evidente que, si esa autonomía e independencia alcanzara a ser mucho más que la funcional –ciertamente mantenida por la generalidad de nuestros jueces y magistrados– la situación no habría llegado a la ahora existente y así ocurrió con el primer Consejo del Poder Judicial instaurado en el año 1980, en el que los doce vocales integrantes del mismo de procedencia judicial fueron elegidos por los propios miembros de la Carrera Judicial.

Es bien sabido que ese sistema de constitución del órgano de gobierno de los jueces tuvo una efímera existencia, pues ya en el Consejo que se constituyó en el año 1985, la elección de todos los vocales pasó a ser competencia, exclusiva y excluyente, de las dos cámaras legislativas. El Tribunal Constitucional, no sin expresivas reservas, sancionó la constitucionalidad del nuevo sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces que ha traído consecuencias, como este lamentable retraso existente en la renovación de ese órgano constitucional del Estado

No se pretende, en manera alguna, propugnar un Poder Judicial separado de la sociedad a la que ha de prestar su importante servicio jurídico en el marco del desarrollo propio de la política inherente a todo Estado de Derecho, pero, sí, exigir para el mismo una absoluta y efectiva separación de los otros poderes del Estado que debiera empezar no sólo por un nuevo cambio radical en el sistema de elección de los miembros de su órgano de gobierno sino, también, porque la competencia en materia retributiva de los jueces y magistrados no se mantuviera en el Ministerio de Justicia y pasara a integrar una de las naturales competencias del propio Consejo General del Poder Judicial.

Obviamente, todo ello, en el marco de la más estricta exigencia de responsabilidad de todo tipo para dicho órgano de gobierno de jueces y para cada uno de sus integrantes.